"Jamás imaginé comparar a Petro con Bolsonaro o Trump": senador David Luna

David Luna, senador del partido Cambio Radical, fue otro de los congresistas que responsabilizó al presidente Gustavo Petro tras lo ocurrido este 8 de febrero en el Palacio de Justicia, centro de Bogotá. El político dijo en Noticias Caracol que jamás creyó poder comparar al mandatario colombiano con Jair Bolsonaro o Donald Trump.



"Jamás me imaginé poder comparar al presidente Petro con el presidente Bolsonaro o con el presidente Trump. Petro los criticó fuertemente por irrespetar la democracia, los criticó fuertemente por llamar a sus seguidores a tomarse el Congreso, el Supremo, inclusive el palacio presidencial. Lamentablemente, ayer hizo exactamente lo mismo", reclamó el senador de la oposición.

Recalcó que "hay que entender que vivimos en una democracia cuyos poderes son totalmente independientes. La Corte Suprema lidera el Judicial; el Congreso, el Legislativo, y el presidente lidera el Ejecutivo. Esto es una democracia, él es el presidente, no es un rey ni un monarca".

En cuanto a la elección de la nueva fiscal y la autonomía de la Corte Suprema de Justicia, el senador Luna señaló que se debe respetar tanto el fuero presidencial de nombrar ministros como la independencia de la corte para elegir al reemplazo de Francisco Barbosa. Destaca que, aunque Petro no tiene mayoría en la corte, la democracia implica respetar los procesos establecidos y esperar los resultados de las elecciones.



"Al presidente Petro nadie lo quiere tumbar, lo que queremos es que comience a gobernar y resuelva la crisis que estamos viviendo por el fenómeno El Niño, los altos precios de los alimentos o que ejecute el presupuesto, ya que el año pasado fue la más baja ejecución de los últimos 10 años", añadió el congresista.

Petro "hace unos días habló de ruptura institucional y nos lleva ocho días hablando de lo mismo. ¿Por qué no hablamos que la Agencia Nacional de Infraestructura no tiene director hace 15 meses y no sabemos cuál es el futuro del costo de los peajes? ¿Por qué no hablamos de que hace 17 meses no hay director del Invima y hay una escasez de medicamentos que está afectando a los pacientes? ¿Por qué no hablamos que la vía entre Nariño y el Cauca sigue sin entregarse teniendo un grave problema para el precio de los alimentos? De eso es que se trata gobernar, el verdadero cambio es hacer, es ejecutar, no echar discursos. Y Petro, lamentablemente, está dedicado a eso", enfatizó.