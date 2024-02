Humberto de la Calle culpa a Petro por cerco a Palacio de Justicia: “No puede lavarse las manos”

El senador Humberto de la Calle se unió a las voces de rechazo por el bloqueo que se produjo en el Palacio de Justicia, luego de que la Corte Suprema no eligiera fiscal general de la Nación. Según el congresista, “la primera responsabilidad creo que es del gobierno, y voy a ser más explícito, del presidente” Gustavo Petro.



Afirmó que es claro que “el presidente y el gobierno no estuvieron llamando a unos señores para que agredieran a la corte”, pero consideró que el jefe de Estado sí creó un clima que “desencadenó” el asedio al alto tribunal “porque, como dice la vieja sabiduría, el que quiere la causa no puede lavarse las manos frente a los efectos”.

Recordó que el día que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Germán Chaverra, fue a hablar con el primer mandatario, “Petro con razón le dijo ‘no estamos presionando a la corte’, pero casi 15 minutos después sale el tuit del presidente donde reitera el respeto a la Corte, pero en un doble lenguaje que es inocultable”.

“El gobierno no puede lavarse las manos olímpicamente. Altos funcionarios del Estado convocaron a la manifestación, con el concepto de que era solo una pacífica protesta, pero eso no es una protesta”, recalcó.

Insistió en que lo ocurrido en el Palacio de Justicia “creó un marco destinado a azuzar a la comunidad bajo el derecho de protesta, que es legítimo, pero era previsible que las consecuencias fueran las que vimos. Está en juego la solvencia de la democracia”.

“Si el Gobierno y la sociedad no corta esto ya, este puede ser el primer eslabón de una cadena de sucesos, que van a ir apareciendo en función de la discusión pública. Por ejemplo, en cuanto a la suerte de las reformas del Congreso, puede repetirse frente al Congreso una acción semejante, puede repetirse luego frente a la Corte Constitucional cuando se pronuncie frente a las reformas”, sostuvo De la Calle en Noticias Caracol.

El senador expresó que “quisiera ver de manera más explícita al gobierno diciendo ‘esto no se puede repetir’, porque sigue permanentemente y particularmente en las redes y en las baterías amigas del gobierno una sensación de que ‘bueno, pero eso no pasó nada, es una cosa secundaria, ¿ustedes por qué exageran? No, esto no es exageración. Esto es un tema realmente grave para que la República como tal, la noción de República, mantenga su vigencia”.



Sobre los disturbios en el Palacio de Justicia, subrayó Humberto de la Calle que “una cosa es protestar y otra presionar decisiones. Eso no es protesta. Cuando uno le exige a la corte que nombre ya a un fiscal, no está simplemente protestando, esa es sencillamente presión que es indebida y que hay que cortar de paso porque no podemos repetir la historia negra de Colombia, cuando la Corte se convirtió en destinatario de todo tipo de amenazas”.

Y reiteró que “el clima que se crea, so pretexto y bajo la sombrilla de la protesta, va generando unos mitos que se van extendiendo, leyendas o creencias venenosas. Prácticamente lo que se decía es ‘si la corte no elige es que es más o menos cómplice del narcotráfico’, ‘es que la corte tiene que elegir hoy y no mañana’”.