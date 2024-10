Petro luego de que CNE le formulara cargos: "Ha comenzado el golpe de Estado"

En la tarde de este martes, 8 de octubre de 2024, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió formular cargos contra el presidente Gustavo Petro y su campaña por la presunta violación de topes electorales. Ante esto, el jefe de Estado se pronunció a través de su cuenta en X.

"Ha comenzado el golpe de Estado", acotó Gustavo Petro.

Además, el jefe de Estado se pronunció en su canal de difusión de WhatsApp y señaló que "el CNE nunca puede, ni tiene la facultad para investigar al Presidente de la República. Este es el inicio del Golpe de Estado. Se ha violado el fuero integral presidencial y roto el Estado de derecho y el respeto al voto popular y a la democracia".

El primer mandatario había advertido que el CNE no tenía potestad para investigarlo, sin embargo, el Consejo de Estado conceptuó que sí.

La formulación de cargos del CNE cobija también “al movimiento político Colombia Humana y al partido Unión Patriótica por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”.

¿Cuál es el panorama para el presidente Petro?

Según Gabriel Cifuentes, analista político, aunque el CNE "no es el juez natural del presidente Gustavo Petro", si es el órgano electoral que puede investigar la campaña Petro presidente.

En este contexto, se prevé un debate jurídico sobre la jurisdicción del CNE en la investigación por primera vez de un presidente en un caso como este.

El ente tendría tres años para llevar a cabo la indagación; de superarse este tiempo “el CNE no podría imponer las acciones correspondientes. Eso no significa que eventuales faltas de carácter penal, como pueden ser delitos electorales, que podrían derivarse de esta situación, no puedan ser investigadas por el juez natural del presidente, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes", manifestó Cifuentes en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Reacciones a la formulación de cargos del CNE contra Petro y su campaña

Varios personajes influyentes y políticos se han pronunciado sobre la decisión del CNE. Cielo Rusinque Urrego, superintendente de Industria y Comercio y exdirectora del DPS, mostró su apoyo a las declaraciones del presidente Petro.

"Menos mal que el tal golpe blando era solo una alucinación del Presidente. Menos mal no estamos asistiendo al mismo escenario de persecución infame que se vivió cuando fue elegido alcalde de Bogotá. Se dicen demócratas, pero nunca aceptaron el triunfo de una apuesta progresista que por primera vez gobernara Colombia; no aprendieron del pasado. Con esto están catapultando el proyecto progresista para el 2026. #NoPasaran de nuevo, VENCEREMOS y será hermoso", afirmó Cielo Rusinque, en su cuenta de X.

La senadora del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, rechazó la reacción del primer mandatario a la decisión del CNE y aseguró que "no estamos en dictadura".

"No hay golpes de Estado, esto se llama Estado de derecho, donde las instituciones se respetan", respondió María Fernanda Cabal a comentario de Petro.

