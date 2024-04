Ante intervención a EPS Sanitas, David Luna dijo que Petro “mostró sus garras” con esta medida

Diferentes sectores reaccionaron al anuncio de intervención a la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Desde la oposición dicen que el presidente Gustavo Petro “mostró las garras” con esta medida y desde la bancada de gobierno manifestaron que esto “no afecta la prestación” del servicio.



Uno de los primeros en reaccionar fue Alejandro Gaviria, exministro de Educación del presidente Petro. Según su visión, “el revanchismo ideológico del Gobierno afectará muchas vidas y podría causar muchos muertos”.

— Alejandro Gaviria (@agaviriau) April 2, 2024

En esa misma línea está David Luna, senador del Partido Cambio Radical: “Lamentablemente, el señor presidente Gustavo Petro mostró sus garras. Queda claro que intervino la EPS Sanitas porque veía venir una derrota el día de mañana en la Comisión Séptima, donde se discute su nefasta reforma a la salud. Presidente Petro, vale la pena que piense en los pacientes, tratamientos y medicamentos, no solamente en sus intereses políticos reeleccionistas”.

Asimismo, la Organización de Pacientes de Alto Costo sostuvo que “la historia demuestra que toda EPS intervenida por la Supersalud empeora su función y afecta a los pacientes. No es responsable dar parte de tranquilidad contradiciendo a la historia”.

Desde la Organización de Pacientes de Colombia dijeron que la medida de intervención a Sanitas era de esperarse: “No puede ser que incumplan a los pacientes y que no paguen a los proveedores y no pase nada”.

Por su parte, David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, también se pronunció: “La ley es muy clara en definir las circunstancias, razones y causales por las cuales la Superintendencia de Salud puede intervenir a las entidades, como las EPS, que tienen múltiples fallas a nivel administrativo y financiero”.

La ley es muy clara en definir las circunstancias, razones y causales por las cuales la Súper Intendencia de Salud puede intervenir a las entidades, como las EPS, que tienen múltiples fallas a nivel administrativo y financiero.



— David Racero (@DavidRacero) April 2, 2024