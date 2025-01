Actriz Yesenia Valencia denunció tratos humillantes en aeropuerto de México: "Una violación"

La actriz Yesenia Valencia, reconocida por sus destacados personajes en la televisión colombiana, reveló una incómoda experiencia que vivió al llegar al aeropuerto de México.

En una entrevista en el podcast La Red Viral, Yesenia contó que, después de aterrizar en ese país, tuvo problemas con la entrega de sus maletas. Cuando se acercó al área de equipaje para recoger sus pertenencias, se percató de que su maleta no estaba allí.

(Lea también: Actriz Yesenia Valencia fue abusada cuando tenía 6 años: este es su relato)

El personal del aeropuerto, ante la incertidumbre de la actriz, le entregó su equipaje en varias bolsas de basura. “Para mí, eso es una violación. Cuando tú entras en la intimidad de una persona, es una violación. Me destrozaron la maleta y me entregaron lo que tenía en ella en bolsas. Quise que alguien me diera una explicación de por qué mi maleta estaba tan destrozada”, reveló la actriz.

Publicidad

Sin embargo, afirmó, nadie le explicó lo que estaba pasando, lo cual la dejó consternada por la manipulación que sufrió su maleta. Su equipaje estaba irreconocible, destrozado y con muchas irregularidades.

“Nadie te da explicación y nadie te responde. Llegas al aeropuerto de México a las 3 de la mañana y te entregan tu maleta en bolsas. En bolsas de basura. Siempre me pregunté ‘si necesitaban abrirla, ¿por qué no me llamaron?’. Yo la hubiera abierto sin ningún inconveniente, pero no. La destrozaron. No te imaginas cómo me entregaron la ropa”.

Publicidad

Pese a no recibir respuestas, la actriz aseguró que recibió el apoyo de varios amigos y ciudadanos mexicanos que lamentaron la situación y se disculparon por lo ocurrido en su país.

(Lea también: El actor Jimmy Vásquez y su batalla contra la depresión: “¿Por qué tengo que soportar tanto dolor?”)

“Todo lo que implique que entres a la intimidad de una persona es violación. Tú no tienes el derecho de entrar a la intimidad de nadie, por nada. Estoy esperando que alguien me explique qué pasó”, reiteró la actriz.

Este incidente, que ocurrió hace algún tiempo, fue una de las experiencias que más marcó a la actriz en sus constantes viajes a México por trabajo. Incluso, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 370 mil seguidores, Yesenia ha compartido videos relatando lo ocurrido y mostrando evidencia de los hechos.

Publicidad

Su testimonio visibiliza una gran preocupación recurrente para los colombianos en el exterior y específicamente en México. Además, expone la falta de seguridad y el incorrecto manejo del equipaje para los viajeros, lo cual es un problema que afecta a muchos.

¿Quién es Yesenia Valencia?

Yesenia Valencia es una actriz, bailarina y empresaria colombiana oriunda de Medellín. Nació el 28 de junio de 1979 y creció en uno de los barrios de la Comuna 13, una zona que enfrentaba muchos conflictos en esa época.

Publicidad

“Creo que viví todo lo que experimenta una niña de una comuna, incluyendo abuso sexual y ser niña de restaurante comunitario...Todo lo que se puede vivir alrededor de la pobreza en Colombia, yo lo viví”, afirmó en Se Dice De Mí .

(Lea también: Lady Noriega confesó "mala experiencia" con un actor y otros secretos de su vida como actriz)

Según ella, el arte fue su escape a todas las situaciones sociales en las que se veía sumergida. Gracias al apoyo y el amor de su familia salió adelante, a pesar de las dificultades económicas.

Yesenia Valencia reveló detalles impactantes sobre su vida, su niñez y su carrera profesional. Se Dice De Mí

Yesenia tomó la decisión de salir de la Comuna 13 después de que asesinaran a su novio cuando ella tenía 17 años. Se trataba de una relación que comenzó cuando tenía 14 años con un hombre de 24, del que se enamoró a pesar de la desaprobación de sus padres.

Publicidad

Un día, la pareja había planeado salir en horas de la noche, pero sus padres no lo permitieron. “Como a las 2:30 de la mañana, timbraron en mi casa. Era su mejor amiga contándome que lo habían matado. Ese hecho hizo que dejara la Comuna 13 de Medellín y me fuera a Bogotá”, recordó.

Empezó a estudiar en una academia de actuación en la capital y, desde entonces, las oportunidades laborales comenzaron a surgir poco a poco. Su talento era inigualable y su carrera artística fue en ascenso.

Publicidad

Actualmente, tiene su propia productora audiovisual y, además, creó la Fundación Amados, a través de la cual apoya a niños vulnerables mediante el arte.

También, junto a amigos y colegas, creó el Primer Festival de Cine hecho con celulares, llamado Smart Films, un proyecto que la llena de orgullo.