Ana María Trujillo reveló cómo conoció a su esposo, que le lleva 12 años: "No quería salir"

Ana María Trujillo, actriz cartagenera que conquistó la pantalla con su papel en la segunda temporada de Pedro El Escamoso, reveló en una entrevista con Se dice de mí detalles íntimos de su vida personal. En el 2022, confesó cómo conoció al amor de su vida, José Francisco Arata, un hombre 12 años mayor que ella.

"Cuando yo me bajé del escenario, ya había terminado el evento, y llega este señor en muletas como un loco. ‘Hola, mucho gusto José Francisco’", recordó Trujillo sobre ese primer encuentro que marcó el inicio de su historia de amor.

La actriz nunca imaginó que su vida cambiaría en un evento benéfico. “Yo estaba en primera fila y al verla allí en el estrado presentando, vestida de rojo, pues lo que se me ocurrió fue tomarle fotos con el Blackberry porque quise inmortalizar ese momento,” relató Arata.

Sin embargo, para Ana María, la diferencia de edad era un obstáculo. "Me empieza a llamar para salir, pero yo no quería salir con él porque me parecía mayor," confesó.

Pese a las dudas iniciales de Trujillo, Arata no se dio por vencido. "Ella no me aceptaba cenas y no le gustaba quedarse fuera de casa mucho tiempo por las niñas y no les aceptaba invitaciones a extraños como yo," recordó José, refiriéndose a los primeros días de insistencia.

Tres meses después de conocerse, Ana María finalmente aceptó salir con José Francisco. Y un almuerzo cambió sus vidas. “Empezamos a hablar y en medio de la conversación para y me dice ‘yo me voy a casar contigo’”, comentó la actriz.

Tras esa declaración, la relación se afianzó y la pareja no se separó más. Al principio, los comentarios negativos no se hicieron esperar por la diferencia de edad, pero el amor entre ellos fue más fuerte que cualquier prejuicio.

Después de tres años y medio de noviazgo, la pareja decidió dar el siguiente paso. “Me pidió matrimonio en Venecia, en una góndola, divino el video. No paraba de llorar,” recordó Trujillo sobre ese momento inolvidable.

Desde entonces, la pareja ha demostrado que la edad es solo un número cuando el amor es verdadero.

En una reciente entrevista con Lo sé todo, la actriz no dudó en expresar su opinión sobre la importancia de casarse con alguien que inspire admiración.

“Ay, no, uno casarse con un pelabolas, no. Va a sonar feo, pero de verdad, hay mujeres que debemos pensar en casarnos con personas exitosas, que son personas que nos impulsan a ser mejores nosotras mismas, o sea, a mí no me gustaría casarme con un man que me toque mantenerlo, sobre todo porque para mí el amor y la admiración están super ligados”, afirmó Ana María.

Después de más de una década alejada de la televisión nacional, Ana María Trujillo regresó con fuerza en la segunda temporada de Pedro El Escamoso.

Junto a José Francisco Arata, la actriz encontró un compañero de vida que no solo la apoya, sino que también la impulsa a ser mejor cada día.

