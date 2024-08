Ángela Patricia Janiot más allá de las cámaras: la periodista revela sus miedos y pérdidas

Ángela Patricia Janiot, una de las más destacadas en la historia del periodismo en Colombia, abrió las puertas de su vida personal en el programa Se Dice de Mí. Reveló aspectos desconocidos de su trayectoria y su vida familiar.

A lo largo de su carrera, Ángela Patricia Janiot ha estado en el centro de numerosas noticias y eventos importantes. Sin embargo, pocas personas conocen los desafíos personales y emocionales que ha enfrentado. Uno de los episodios que más recuerda, por lo que significó el cubrimiento, fue el de los atentados contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001.

"Ahí es imposible tener esa coraza de que ‘yo no voy a permitir que esto me afecte’. No te imaginas las veces que yo tenía el micrófono y lloraba a la par de mis entrevistados", recuerda.

De otro lado, uno de los momentos más críticos en su vida ocurrió cuando estuvo a punto de perder la lengua.estuvo a punto de perder la lengua. Aunque era muy joven, el incidente fue traumático. Sin embargo, no solo superó esta dificultad, sino que también continuó con su camino y terminó demostrando un compromiso inquebrantable con su profesión.

El desafío del Concurso Nacional de Belleza

Participar en el Concurso Nacional de Belleza fue otra experiencia significativa en la vida de Ángela Patricia Janiot. Lejos de ser una simple pasarela, esta experiencia estuvo marcada por desafíos personales y profesionales. Entre otras, la criticaban por ser hija de argentinos.

“Los primeros desfiles fueron aterradores. La barra de una contrincante, en medio de la pasarela, yo iba caminando y me sacaba una pancarta que decía: ‘vete de aquí, argentina’”, comenta Ángela Patricia Janiot, quien fue virreina nacional en 1983.

Entre las experiencias más complejas de su carrera, según contó en Se Dice de Mí, se encuentra la entrevista a su madre y uno de sus dolores más grandes ha sido el deterioro y la pérdida de su padre, el recordado futbolista argentino Roberto Pablo Janiot.