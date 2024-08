Ángela Patricia Janiot, una de las periodistas más destacadas de Colombia y América Latina, estuvo a punto de ver truncada su carrera de la manera inesperada. Ella misma reveló en Se Dice de Mí un impactante incidente de su juventud que casi le cuesta la lengua.

Contó que un día, usando tacones altos, sufrió un terrible accidente. "Una vez, yo estaba en tacones obviamente inmensos, me resbalé por la escalera, me tropecé y me caí. Me llevaron a la clínica y mi lengua estaba de un hilo; me había partido y mordido la lengua. Yo no recuerdo nada de esto, nada", narró.

Roberto Janiot, su hermano, también contó detalles del incidente: "Se raja la lengua, tienen que llevarla a la clínica obviamente para hacer la sutura correspondiente. Pues el escándalo en la casa, lo que generó el hecho de la sangre, la niña".

Afortunadamente, los médicos lograron hacer un gran trabajo, lo que permitió que Ángela Patricia Janiot pudiera seguir adelante sin impedimentos en su camino hacia convertirse en una figura emblemática de la comunicación.

Publicidad

Ángela Patricia Janiot, una niña inquieta

La madre de Ángela Patricia Janiot siempre dice, en tono jocoso, que preferiría cambiar a su hija por 20 varones, subrayando lo difícil que fue criarla.

Y es que la misma periodista y virreina nacional describió su juventud como un torbellino de actividades y travesuras.

Publicidad

"Yo era muy inquieta. Me subía al árbol, me subía al tejado, me metía en problemas en el colegio, era revoltosa", recordó. Su espíritu aventurero la llevaba a enfrentarse a situaciones que muchas veces terminaban en problemas, especialmente junto a sus inseparables amigas Marta y Claudia.