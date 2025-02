David Palacio, de Klass95, habló de su relación con Laura Barjum y su decepción de Itatí Cantoral

Una de las figuras más reconocidas y queridas de la televisión colombiana en la actualidad es David Palacio, el actor paisa de 34 años que ha conquistado a millones de televidentes con sus personajes en producciones como ‘Romina poderosa’ y ‘Klass95’. En Se Dice De Mí reveló detalles desconocidos sobre su vida en Estados Unidos y México.

Su familia se fue del país por la violencia

David Palacio nació el 11 de octubre de 1991 en Medellín, Colombia, y tuvo una infancia marcada por sus viajes desde la ciudad de la eterna primavera hasta Capurgana, en el Chocó, donde sus papás se habían conocido y donde tenían un negocio familiar. Esto, según él, despertó desde muy pequeño su pasión por viajar.

A pesar de todo lo positivo que le ofrecía su vida entre Medellín y Capurgana, también muy joven David Palacio conoció de cerca el dolor que dejaba en las familias el conflicto armado. “Escuché cuando mis papás estaban hablando de que hubo una toma de la guerrilla en el pueblo, tenía a mis primos, mis tíos, toda la familia que amaba allá ... A un tío mío lo mató la guerrilla”, recordó.

La violencia le quitó la paz a la familia Palacio en Capurgana y el padre de familia empezó a buscar opciones para abandonar el país y buscar un mejor futuro a sus tres hijos. “A mi papá se le metió la idea a la cabeza de irnos. Intentamos en el 2004 pero no se pudo, y en el 2005 nos fuimos y empezamos de cero”.

David Palacio nació en Medellín, Colombia - Foto: Se Dice De Mí

David Palacio hoy recuerda con gran orgullo que su papá empezó a trabajar en construcción de casas, luego de que en Medellín tenían su negocio y disfrutaban de lujos en Capurgana. Aunque él disfrutó iniciar su nueva vida en los Estados Unidos, no le iba tan bien en la escuela por su déficit de atención, motivo por el que estuvo a punto de no poderse graduar.

Empezó en la televisión aplaudiendo y llevando cables

Todavía en su etapa escolar, a Palacio le llegó por casualidad la oportunidad de entrar al mundo de la televisión. Empezó siendo el público en un programa, en el que le pagaban por aplaudir. “Un día una prima mía que estaba allá me dijo que había ido a aplaudir a un programa y que le habían pagado, que si yo quería ir y yo: ‘claro, si me pagan por aplaudir, claro’. Me pagaban 20 dólares por programa y hacíamos dos programas por día, entonces yo iba dos o tres veces por semana”.

Como buen paisa, David Palacio se dio cuenta que si él llevaba personas a aplaudir a los programas, le pagaban una comisión y así empezó a reclutar gente en los centros comerciales. De esta manera empezó a conocer nuevas oportunidades en el mundo de la televisión, llegando a trabajar como asistente de producción, recogiendo cables y muchos trabajos detrás de cámaras. Pero le llamaba la atención convertirse en actor.

La mala experiencia de David Palacio con Itatí Cantoral

David Palacio conoció a Itatí Cantoral en un canal de Los Ángeles - Foto: Se Dice De Mí

En medio de sus inicios en Los Ángeles, conoció a la famosa actriz mexicana Itatí Cantoral, con quien hizo una gran relación. Aprovechando su carisma y ganas de convertirse en actor, Palacio le comentó que soñaba con estudiar actuación en el CEA de Televisa, en México.

“Ella conducía un programa de televisión en el canal en que yo trabajaba y yo le pregunté un día: ¿sabes del CEA de Televisa? Y me dijo: ‘Claro, soy súper amiga del director, ¿quieres entrar? Solo te piden un book y una solicitud, si quieres me la pasas y yo se la entrego personalmente al director para que te vea’”, recordó Palacio.

Muy ilusionado el paisa llenó los formularios y se los dio a Itatí un día antes de que ella regresara a su natal México. “Me dio un correo para que quedáramos en contacto, pero paso el tiempo y yo le escribía y nunca me contestó. Yo me quedé muy achantado”.

Sin embargo, David Palacio no dejó que esta mala experiencia lo alejara de su sueño de ser actor y, sin ayuda de intermediarios, decidió dejar su vida en los Estados Unidos para probar suerte en México. Se presentó junto a cientos de personas a los castings del CEA y quedó seleccionado.

La vida lo hizo volver a coincidir con Itatí Cantoral en México, quien no lo recordaba, pero él se encargó de recordarle lo que había pasado entre ellos. “Allá en Los Ángeles había un pelado con muchas ganas de entrar al CEA. Me felicitó y le dije: ‘no pasa nada, igual estoy acá, pero me ilusionaste un montón y eso no se hace, quedé muy ilusionado”.

David Palacio llegó a la televisión colombiana con 'Romina poderosa' - Foto: @davidpalacio91

Así el actor emprendió su carrera en la actuación en México, pero allí tuvo que enfrentar la soledad de estar lejos de su familia, las necesidades de no tener una buena base económica y hasta la inseguridad. “Tenía una cocina en la que solo cabía solo una persona, me siento muy orgulloso de haber pasado todas esas cosas”.

Su llegada a la televisión colombiana

Aunque estaba cumpliendo su sueño de ser actor en México, a David Palacio siempre le parecía que tenía como pendiente trabajar en su país natal. Esa oportunidad llegó en plena pandemia con la serie ‘Ritmo Salvaje’.

“Fue increíble, por más que hubiera restricciones y que conocí Bogotá en pandemia, nos tenían confinados en un hotel. Pero siempre tuve esa espina y esas ganas de trabajar en Colombia, mi tierra”, aseguró.

Gracias a este primer proyecto nacional, llegó a David Palacio la oportunidad de llegar a ‘Romina Poderosa’ y ‘Klass95’, personajes con los que conquistó a los colombianos y consolidó su carrera como actor en el país. Esto también lo llevó a radicarse en Bogotá, después de tantos años viviendo en el exterior.

Actualmente está trabajando en un gran proyecto que lo tiene emocionado porque en él puede explorar otro de sus talentos y pasiones: la música. “Poder hacer las dos cosas al tiempo, qué te puedo decir, me hace feliz de muchas maneras”.

¿Qué relación tiene con Laura Barjum?

Laura Barjum y David Palacio aclaran su relación - Foto: Se Dice De Mí

En medio de las grabaciones de ‘Klass95’, David Palacio y Laura Barjum se conocieron y se hicieron grandes amigos, lo que generó que en redes sociales, al estar ambos solteros, iniciaran rumores sobre una posible relación amorosa entre los dos.

El actor aclaró que actualmente está soltero porque “es complicado, cuando una de las dos personas tiene un ritmo haciendo cosas todo el día y la otra no, se espera mucha más atención de la que se puede dar. He decidido enfocarme en mí, en mi sueño y mis cosas, y después darle espacio a esas cosas”.

Sobre Barjum señaló que “llegó a mi vida en Klass95, conocí a una persona increíble que se convirtió en mi círculo más íntimo. Yo a Laura la adoro con mi corazón, ella es una persona de la que aprendo un montón, me encanta compartir tiempo de calidad y aprender de ella como profesional, pero es un ser humano más increíble y yo me rodeo de la gente que siento que es increíble. No hay ningún título, hay un amor y algo bien bonito entre los dos”.