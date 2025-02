Pedro Pallares y su fuerte lucha contra la depresión: intentó atentar contra su vida

El reconocido actor Pedro Pallares, famoso por su participación en producciones como La reina del flow, Oye bonita y Séptima Puerta, abrió su corazón sobre una lucha personal que ha marcado su vida desde la adolescencia: la depresión. A pesar de su éxito en la televisión y el modelaje, Pallares ha enfrentado una batalla interna que lo llevó a considerar el suicidio en varias ocasiones.

La aparición de la depresión

Desde los 13 años, Pedro Pallares comenzó a experimentar una profunda depresión. Crecer lejos de sus padres biológicos lo sumieron en una tristeza que parecía no tener fin.

"Entonces desde pequeño yo no solamente me sentí lejos de Dios, sino que para mí era sentir una tristeza profunda permanentemente que no había nada que la pudiera resarcir", recordó Pallares en Se Dice De Mí en el 2023.

Pedro Pallares intentó autolesionarse debido a la fuerte depresión que sentía Foto: Instagram @pedrojosepa

La idea de acabar con su vida empezó a rondar en su cabeza como solución a la tristeza que sentía.

"Entonces mi opción de suicidio cobró más fuerza durante mucho tiempo, yo la seguía alimentando hasta el punto en que era la única opción, antes de incluso de llegar a tomar la decisión yo pensaba continuamente ‘sería chévere salir hoy y que me atropellara un carro’", afirmó el actor.

El inicio de su carrera actoral

Cuando se encontraba cursando el quinto semestre de su carrera universitaria en Cúcuta, Pallares decidió ingresar a un reality show que le cambiaría la vida por completo.

Sin embargo, tras alcanzar la fama rápidamente, solo era considerado para pequeños papeles en televisión, lo que lo afectó profundamente. La falta de trabajo y los vacíos afectivos lo llevaron a considerar el suicidio.

Pedro Pallares saltó a la fama gracias a un relity show Foto: Instagram

En el programa Se Dice De Mí, el actor reveló que intentó autolesionarse con un cuchillo debido a la fuerte depresión que sentía por no ser contratado para ninguna producción televisiva. Esta no era la primera vez que Pallares tenía pensamientos de atentar contra su vida.

A pesar de sus logros profesionales, Pallares sentía un vacío que no podía llenar. Sin embargo, encontró esperanza y fortaleza en su fe, lo que le ayudó a superar los momentos más críticos de su vida.

Hoy en día, Pedro Pallares habla abiertamente sobre su lucha con la depresión, con la esperanza de ayudar a otros que puedan estar pasando por situaciones similares.

