Lina Tejeiro, de Sammy en Padres e Hijos al protagónico que casi rechaza en Nuevo Rico, nuevo pobre

Lina Tejeiro es la protagonista de Nuevo rico, nuevo pobre, la novela que recientemente se estrenó en las noches de Caracol Televisión. Este es el primer protagónico de la famosa actriz, quien interpreta a Rosmery Peláez.

Lina Tejeiro ha ganado reconocimiento por su trabajo en exitosas producciones como Muñoz vale por 2 y La hipocondríaca. Aunque empezó a actuar a los 9 años, alcanzó la fama a los 11 con su personaje de Samantha, Sammy Pava, en la icónica serie Padres e Hijos. Este papel, que interpretó durante cinco años, la convirtió en una figura muy conocida en la televisión colombiana.

El impacto de Padres e Hijos

En 2019, Lina abrió su corazón en una entrevista con el programa Se Dice De Mí , donde contó detalles de su querido personaje y todo lo que le aportó a su carrera artística y vida personal. La vida de Lina cambió a partir del momento en que fue aceptada para ser parte del elenco de Padres e Hijos. La famosa Sammy se robó el corazón de los colombianos rápidamente.

“Gracias a Padres e Hijos hoy en día estoy donde estoy, puedo decir que ayudo a mi mamá, a mis hermanos, estoy bien económicamente y estoy logrando lo que quiero”, recordó Lina Tejeiro.

Lina Tejeiro alcanzó la fama con su personaje de Sammy en Padres e Hijos Foto: Caracol Televisión

Publicidad

(Lea también: Historia poco conocida de Laura Barjum, de Nuevo rico, nuevo pobre: "Recuerdo no quererme despertar”)

Malcom Aponte, productor general de Colombiana de Televisión, comentó: “Yo me sorprendía de las escenas que las hacía perfectas, en el ritmo de grabación que teníamos pues soportaba esas largas jornadas de grabación”.

Publicidad

Trabajar en una serie tan exitosa y reconocida como Padres e Hijos le dejó grandes aprendizajes. Lina renunció a su papel para participar en la telenovela Muñoz vale por 2. Desde entonces, ha cosechado una exitosa carrera principalmente en televisión, aunque también ha incursionado en el cine.

El desafío de Nuevo rico, nuevo pobre

Dieciséis años después de ese icónico personaje con el que se hizo famosa, Lina Tejeiro recibió la oportunidad de hacer su primer protagónico en televisión con la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre. Sin embargo, estuvo a punto de rechazar este importante papel.

En el podcast Vos Podés, Lina reveló que pensó en rechazar el casting. Sin embargo, al final decidió presentarse y se ganó el personaje, logrando el primer protagónico de su carrera.

(Lea también: Variel Sánchez, de 'Nuevo rico, nuevo pobre', es hijo de otro reconocido actor: “Mi maestro”)

Publicidad

“Cuando me llaman al casting digo, 'de una', pero en medio de todo venía muy cansada de otro proyecto”, afirmó Lina.

La actriz relató que resultó ser todo un reto, ya que se encontraba en un proyecto muy exigente y llevaba cerca de dos años sin actuar. No tenía la misma agilidad para aprenderse sus diálogos y en ese momento deseaba unas vacaciones.

Publicidad

“El casting era el martes, pero el viernes antes llamo a mi mánager y le digo: 'no lo voy a hacer' y ella me dice: 'bueno, como quieras', pero yo la conozco y no le gustó. Estaba en mi zona de confort, me tomo dos o tres meses de vacaciones, me voy a una playa”.

Sin embargo, Lina reflexionó sobre su decisión: "es algo que llevo esperando 22 años" y decidió prepararse para el casting.

Finalmente, llegó el día, pero pensó que no iba a quedar porque creyó que no lo hizo tan bien.

(Lea también: Greeicy Rendón y el impactante episodio de brujería que marcó su vida y carrera)

Publicidad

“Lo presenté, me equivoqué dos veces, me costó memorizar las escenas… A la semana me llama mi mánager, nunca había sido tan rápido, y me dice: 'Hola, Rosmery'”, relató.

Al final, Lina entendió que esta era la oportunidad que había estado esperando toda su carrera. Pese a que había interpretado personajes muy relevantes que se robaron el corazón de los colombianos, nunca había sido protagonista.

Publicidad

“Fue una enseñanza en mi vida: si te estás partiendo el lomo, pártetelo más porque viene la oportunidad que tanto quieres”, concluyó.