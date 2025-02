La tragedia familiar del actor Jerónimo Cantillo: mataron a su papá y él se salvó "de milagro"

Jerónimo Cantillo se ha consolidado como uno de los actores más queridos de la televisión colombiana, destacándose por su versatilidad y talento en la actuación. Su papel más reconocido ha sido el de Kaleth Morales en la serie de Caracol Televisión, Los Morales, que lo catapultó a la fama y le dio un gran reconocimiento. Además, ha participado en otras destacadas producciones como Amor de Carnaval y Pasión de Gavilanes.

Una tragedia familiar que lo marcó

A pesar de su éxito profesional, la vida de Jerónimo Cantillo ha estado marcada por una serie de tragedias familiares. Antes de su nacimiento, su padre, el reconocido líder liberal Milcíades Lázaro Cantillo, fue secuestrado por el grupo guerrillero ELN en 1989. El motivo del secuestro fue un libro que había escrito y el ELN lo retuvo buscando evitar que lanzara más ediciones.

El asesinato de su padre

Cuando la familia pensaba que lo peor había pasado, ocurrió lo inesperado. El padre de Jerónimo fue asesinado cuando él tenía solo dos años debido a su actividad política. Milcíades Lázaro Cantillo, quien llevaba 16 años como funcionario público, fue brutalmente asesinado por tres sujetos que se desplazaban en un taxi mientras él conducía su campero acompañado por su esposa y su hijo Jerónimo.

Jerónimo recordó este doloroso episodio de su vida en el programa Se Dice De Mí en 2018.

"Estábamos nosotros en el carro de mi padre, le hace una llamada un político también diciéndole que necesitaba a reunirlo en su casa y salen mi madre con mi padre y yo en el carro y yo era un bebé y aparecen unos tipos y bueno pues ocurre el fatal atentado en donde fallece mi padre producto de las balas", relató Jerónimo Cantillo.

El padre de Jerónimo Cantillo fue asesinado por tres sujetos en un taxi Foto: Se Dice De Mí

"Todos los impactos de balas que le ocasionaron a mi padre fueron en la cabeza", señaló el actor.

Su madre, Romualda Saumet, también recordó el trágico día: "El niño lo tenía yo en las piernas, de milagro se salvó, o sea, Dios no quiso que mis hijos ese día quedarán huérfanos de padre y madre".

El atentado no solo dejó a Jerónimo sin su padre, sino que también afectó gravemente a su madre, quien quedó lisiada.

La familia se dividió: su hermano se fue a Bogotá, mientras que Jerónimo y su madre se fueron a Cali después de que ella salió del hospital.

Vivían en medio de la zozobra, con miedo de salir a la calle, lo que hizo que volvieran a empacar maletas, necesitaban recuperar la tranquilidad y sobre todo sentían que tenían que estar juntos otra vez, así las cosas, se fueron a buscar apoyo por parte de la familia de su mamá.

A pesar del dolor y la adversidad, Jerónimo y su familia encontraron la manera de seguir adelante.

"Realmente fue muy duro, me dicen tu papá falleció en un atentado, tu mamá está en la clínica por allá herida de muerte y traían a mi hermano también lleno de sangre… estaba bañado de sangre de mi papá y de mi mamá, no eso es imborrable", recordó su hermano y también actor Milciades Cantillo.

El arte y la música fueron un bálsamo para las penas que ha sufrido Jerónimo Cantillo Foto: Instagram @jeronimocantillo

Un nuevo comienzo en Santa Marta

Jerónimo encontró en Santa Marta un nuevo hogar y una oportunidad para sanar. "Llego a vivir a Santa Marta a la edad de cuatro años, la ciudad que me acogió, que me abrazó, que me dio la oportunidad de vivir y que me dio la oportunidad de conocer la música y el arte que ha sido bálsamo para todas estas penas", señaló Jerónimo.

A lo largo de su vida, Jerónimo ha contado con el apoyo incondicional de su familia y su novia, Viviana Ossa.

"Eso es un episodio muy duro para él, como para una mujer su mamá es muy importante, para él es muy importante tener esa figura paterna", añadió Viviana.

Hoy en día, Jerónimo Cantillo sigue brillando en el mundo de la televisión, demostrando que, a pesar de las adversidades, es posible salir adelante y alcanzar el éxito.

