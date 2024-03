'Chócolo' del Grupo Salpicón revela cómo fue que casi pierde todo en una estafa piramidal

El integrante del Grupo Salpicón, José Javier Ramírez, conocido en el mundo del espectáculo como 'Chócolo', se le ha medido a hacer toda clase de cosas en la vida, y su perseverancia lo llevó de ser un conductor de taxi a uno de los exponentes del humor colombiano.



Con cariño recuerda que, en una ocasión, recogió a una mujer rubia a las afueras de un centro comercial. 'Chócolo' quedó asombrado al ver que la persona que se montó a su vehículo era nada más y nada menos que la reconocida actriz e imitadora Luz Amparo Álvarez.

En el camino, Ramírez le expresó su admiración e incluso se declaró fanático de su trabajo, llegándole incluso a hacer una particular petición. "Yo le dije: 'Amparito, ¿usted me puede hacer un favor?, yo no lo voy a cobrar, pero cuando empiece el programa usted me saluda", confesó el miembro del Grupo Salpicón.

En entrevista con Se Dice De Mí, José Javier Ramírez admitió que una de sus hazañas fue haberse presentado a un reality televisivo donde la fuerza y resistencia eran elementos claves para ganar.

"Me fui sin saber nadar, con un estado físico que me cansaba jugando parqués y a aguantar hambre. A los 15 días yo decía: 'Dios mío, qué me trajo por acá'. Yo creería que era el participante más malo", comentó el intérprete del Grupo Salpicón, quien terminaría ganando el concurso.

Con 300 millones de pesos a su nombre, comenzó a preguntarse qué debía hacer con una suma tan alta de dinero. Un día, en medio de la incertidumbre, decidió que invertiría el dinero en DMG, una empresa que posteriormente estuvo involucrada en uno de los casos de pirámides más controversiales del país.

En un giro del destino terminó llevando el dinero a una entidad bancaria. "Algo me dijo que no y me fui para un banco y abrí un CDT y gracias a Dios esa fue la mejor decisión", reflexionó el artista del Grupo Salpicón.