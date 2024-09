Daniela Álvarez emociona con video de su recuperación tras 4 años de perder una pierna

Daniela Álvarez mostró en sus redes sociales el nuevo logro que alcanzó, luego de que cuatro años atrás sufriera una isquemia y le tuvieran que amputar parte de la pierna izquierda. La ex reina de belleza se dejó ver en una de sus terapias y muestra que está recuperando la sensibilidad en su pierna derecha.

El emocionante logro de Daniela Álvarez

A pesar de que se trata de algo emocionante para sus seguidores, la también presentadora reveló que "hoy no fue un buen día en mi terapia" y agregó que "algo tan básico yo no lo puedo hacer", refiriéndose a sentir objetos con su pie.

En el video se puede ver que Daniela Álvarez se esfuerza, con los ojos cerrados, por identificar objetos que el profesional de la salud pone en el suelo frente a ella. Sin embargo, con algo de frustración la mujer no logra entender muy bien qué es lo que está percibiendo con la extremidad.

Daniela Álvarez reconoció que le cuesta mostrar esta vulnerabilidad, pero también reveló que, en medio de la frustración, identificó algo que es todo un logro. "Más allá de mi sensibilidad hay algo que puedo apreciar hoy después de 4 años: los dedos de mi pie ya empezaron a moverse 😀, hay más activación en el nervio de la tibia y tengo más control!", celebró.

Publicidad

En medio de las adversidades que a veces enfrenta por las secuelas de la isquemia que sufrió y que afectó sus dos piernas, haciéndole perder la sensibilidad en la derecha y causando la amputación de parte de la izquierda, la ex señorita Colombia destacó que "me quedo con esto último que para mí es un tremendo avance! Gracias Dios! Lo valioso no es el resultado, ES EL RECORRIDO!".

¿Por qué Daniela Álvarez perdió la sensibilidad en la pierna derecha?

En la misma publicación Álvarez explicó que "mi falta de sensibilidad es consecuencia del daño que la isquemia produjo en mi nervio, el tacto de las cosas aún no las siento mucho, no identifico bien las superficies".

Publicidad

La famosa modelo colombiana explicó que, por ejemplo, "no sé si el piso está resbaloso o no o si por ejemplo está caliente y me estoy quemando".

Finalmente, dejó un mensaje motivacional a sus seguidores. "Lo importante es seguir intentándolo, no perder la esperanza y SONREÍR por todo el cariño y apoyo que durante todo este proceso recibo de quienes siempre han estado a mi lado".