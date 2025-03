Daniela Álvarez fue diagnosticada con "un cáncer muy fuerte", antes de la amputación de su pierna

Daniela Álvarez ha sido motivo de orgullo para muchos colombianos no solo por su representación de Colombia en Miss Universo en 2012, sino también por la historia de superación que ha dado a conocer desde 2020, cuando le amputaron parte de su pierna izquierda, luego de sufrir unaisquemia .

Luego de perder su pierna, Álvarez inició un arduo camino de recuperación que todavía hoy le genera dificultades , pero en el que ha conmovido y emocionado a miles de internautas al mostrar como ha vuelto a caminar, correr, nadar, montar bicicleta y hasta bailar con su prótesis. En una reciente entrevista, la ex reina de belleza contó detalles desconocidos sobre lo que vivió antes de ser amputada.

Todo empezó con un diagnóstico de cáncer

En el podcast de Juan Pablo Dos Santos, Daniela Álvarez reveló parte de su historia que no era muy conocida. La expresentadora del Desafío recordó que sus problemas de salud iniciaron cuando le diagnosticaron cáncer, algo que terminó con la isquemia que causó la amputación.

"Empecemos desde el principio, que casi nunca lo cuento, yo tenía un tumor que iba a ser muy malo, se llama linfoma, es un tumor que normalmente se multiplica por el cuerpo, es un cáncer muy fuerte", indicó la barranquillera de 36 años.

Daniela Álvarez , que siempre ha tenido una fe religiosa bastante grande, señaló que al recibir esa noticia lo primero que hizo fue acudir a Dios. "Me arrodillé y le dije: 'Dios, yo te pido que me cambies ese diagnóstico, te pido que me mandes lo que quieras, pero que sea algo con lo que yo pueda ser feliz y pueda vivir. Yo no estoy pidiendo que me lo quites, te pido que lo cambies'".

Según el relato de la modelo, esa fue la oración que hizo a diario mientras esperaba los resultados de la biopsia para comprobar si el tumor era cancerígeno, algo que estaba básicamente confirmado. Para su sorpresa, cuando llegó el resultado, decían que no tenía un linfoma, sino un tumor de bajo grado que había que retirar con cirugía, "sin quimio y sin radio".

La cirugía, que fue efectiva para retirar el tumor, terminó causándole a Daniela Álvarez una isquemia y después de esto la amputación de parte de su pierna izquierda, la historia que todos conocimos en 2020. Aunque perder su pierna no fue fácil, la barranquillera aseguró que todo lo que pasó le demostró que "Dios me había escuchado, me cambió el diagnóstico con algo con lo que hoy soy feliz y puedo vivir".

Álvarez concluyó que "mi fe hizo que se cambiara el diagnóstico y hoy entiendo que esto era lo que yo tenía que vivir y que esto tiene un propósito inmenso en mi vida y que gracias a que perdí mi pierna he llegado a lugares donde quizás nunca hubiera podido llegar con ella".

