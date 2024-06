Édgar Vittorino casi pierde a su novia por su ego: "Una persona no era suficiente"

El actor barranquillero Édgar Vittorino a sus 35 años vive con pasión y respeto una relación amorosa de varios años con Virginia Torres, con quien convive en España, país en el que se radicó. Entre lágrimas recuerda que un difícil momento le enseñó a respetar a su pareja, ser fiel y sincero.

Vittorino recuerda que en algún momento de la vida su atractivo físico y su exitosa carrera como actor internacional hicieron crecer su ego de tal forma que pusieron en peligro su relación. "Esa cosa de 'yo soy el artista, soy el guapo'. El ego es tan grande que crees que una sola persona no es suficiente".

Según recuerda Édgar Vittorino, en ese momento de su vida tenía "un ego que no me dejaba ver al otro que tenía al frente, sino que siempre me veía a mí, queriéndome satisfacer a mí y por eso necesitaba una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete u ocho mujeres, las que fueran, pero al final ninguna me iba a satisfacer".

La situación desencadenó una separación de Virginia Torres y un desenfreno en su vida. Por recomendación de su hermano decidió ir a terapia y entendió que estaba enfocando su vida en la banalidad de su belleza y su carrera como actor.

Entre lágrimas, el actor colombo-italiano señaló que gracias a la terapia logró reflexionar y "pude volver a esa mujer que, afortunadamente, todavía me quería y empezar a enamorarme de ella porque ya no me estaba viendo a mí, por fin la estaba viendo a ella, y darme cuenta que yo no era tanto como me imaginaba y que ella sí que era tanto".

Por su parte, Virginia Torres señala que "ha sido para darnos cuenta de que al final nos necesitábamos, de que ya no tenemos 20 años".

"La vida me ha mostrado que uno se puede caer y que puede quedar sin nada. Se te puede acabar la profesión, se te puede acabar la belleza, con un accidente, de un momento a otro la vida te cambia", asegura ahora el actor.

¿Por qué se separaron Édgar Vittorino y su novia?

Al hablar de su pareja, el actor colombiano señala que "yo llegué a España y fue la primera novia que tuve y duramos 4 años. Nos separamos porque yo estaba con mi cabeza en otro lado, con el poliamor, las parejas abiertas".

Tras pasar por terapia y reflexionar, la pareja retomó su relación y en la actualidad viven uno de sus mejores momentos. "Hubo un momento en el que me di cuenta de que era absurdo. Incluso la monogamia, vista de otra manera, es un placer, es un placer estar dos meses trabajando y encontrarme con mi pareja y saber que nos hemos respetado, que nos vamos a encontrar con esas ganas de besarnos y de hacer el amor".

Ahora asegura que "de otro modo no podría vivir porque yo creo que a los actores se nos va la vida pensando en que nuestra misión en esta vida es actuar, hacer películas y luego llegamos a viejos y no tenemos a nadie a nuestro alrededor porque solamente hemos puesto todas las semillas en el mismo lugar".