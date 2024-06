Édgar Vittorino rechazó ser El Pibe en 'La Selección' y terminó siendo "igualito"

Uno de los grandes personajes por los que Édgar Vittorino es reconocido por los televidentes colombianos es por interpretar a Carlos 'El Pibe' Valderrama en la famosa serie de Caracol Televisión, 'La Selección'. Sin embargo, el actor colombo-italiano en un principio rechazó ese papel.

Cuando la propuesta de llevar a la pantalla la vida de los jugadores de la Selección colombiana llegó al actor nacido en Barranquilla, prefirió rechazarla por no sentirse capacitado. A pesar de ser un gran fan del fútbol y haber conquistado las cámaras con otros trabajos actorales.

"Yo no me veía como 'El Pibe', yo no tengo nada que ver con eso", recuerda ahora entre risas, porque después de que lo convencieran de audicionar para el papel y que hiciera un gran rol representando al jugador colombiano, reconoce que "resulta que era igualito".

Le insistieron tanto que hiciera el casting para ser 'El Pibe' en la serie que terminó por realizar la audición y quedarse con el papel. En ese momento se comprometió bastante con dar la mejor versión del futbolista y se dedicó a estudiar intensamente cada gesto y particularidad del famoso Carlos Valderrama.

Precisamente, Hernán Correa, director de cine y televisión que ha trabajado con Édgar Vittorino señaló que su trabajo no era nada fácil. "'El Pibe' era un personaje difícil por su físico, pero también por tantos ademanes y es muy particular", pero recuerda que el actor colombo-itaaliano logró cumplir el reto, convenciendo a los televidentes de que se trataba del jugador.

Fue tanto su parecido con el verdadero futbolista que tiene una gran anécdota, contada por el mismo Valderrama. "Él (El Pibe) dice que cuando El Tino vio la serie le dijo: 'Estás igualito'", revela.

Al respecto, el actor resalta que ese es uno de los grandes talentos de Édgar Vittorino como actor, transmitir a los televidentes realmente la vida de su personaje. "Tú veías al Pibe, ¿verdad? Porque esa es su fuerza, es algo que le llega al alma, es un actor que sacó al Pibe de su corazón".

Tony Marques, director de Grupo 4 y uno de los primeros en apoyar el talento de Vittorino, señaló que "cuando llegó 'El Pibe' su trayectoria se partió en dos de ahí en adelante. Creo que ahí la gente lo empezó a ver como un buen actor".