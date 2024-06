Édgar Vittorino sufrió de bullying por su atractivo físico, lo amenazaron con un arma

Édgar Vittorino es un reconocido actor colombo-italiano que ha destacado en la industria del modelaje y actuación no solo por su talento, también por su belleza física. Sin embargo, cuando estaba en el colegio, su atractivo físico lo hizo blanco de burlas y ataques.

"Ellos me decían 'Care niña', en el colegio, cosas así, y por los labios también, me decía 'boca de negro'", recuerda el actor de 35 años. Señaló que por ese entonces, aunque en su hogar le resaltaban su belleza física él "sentía todo lo contrario".

Asegura que pasó gran parte de esa etapa infantil tratando de ocultar los rasgos por los que lo criticaban y solo la adultez le demostró que en realidad eran características positivas. "Él casi no se quejaba, él poco lo expresaba en la casa", recuerda su mamá, Yina Vittorino.

En esa época escolar no todo fue negativo y Édgar Vittorino logró hacer amigos que lo defendían de los ataques, pero en una ocasión todo se salió de control y escaló a un evento que pudo terminar con la vida del actor.

"Me tenían rabia algunos compañeros, otros jóvenes que eran más grandes que yo y en una de esas a ese le gustaba la novia que yo tenía, me tenía rabia y era de esos que me decían 'Care niña' y esas cosas. Un día salgo yo del colegio y él llega con una pistola y me la pone en la cabeza", recuerda el actor nacido el 10 de junio de 1988 en Barranquilla, Colombia.

Por fortuna, la situación no pasó a ser más grave gracias a la novia de ese momento de Édgar Vittorino, "ella estaba atrás mío, coge mucha rabia y le tumba el arma por el suelo".

A pesar de la alerta, la situación poco cambió y los padres de Édgar Vittorino tuvieron que tomar medidas legales contra el menor que había atentado contra su hijo, pues con el pasar de los días no podían dejar solo al menor porque seguían hostigándolo.