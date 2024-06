El día que el mago Gustavo Lorgia hizo un show para Pablo Escobar

El mago Gustavo Lorgia, quien murió a los 73 años, siempre gozó de mucha fama en Colombia y eso lo llevó a lugares inimaginables. Hace unos años, en el programa Se Dice de Mí, él mismo contó varias anécdotas, entre ellas, el día que hizo un show para el narcoterrorista Pablo Escobar.

“Eso fue en Medellín, en el en el Hotel Intercontinental, y vi que era un público fantástico, vi que era una gente muy querida. Su mamá, su abuela, toda la familia, era una familia muy cariñosa, muy unida y obviamente nunca me imaginé que en su interior fuera lo que fue”, relató entonces el mago Gustavo Lorgia.

Otra de las que estuvo en ese evento con Pablo Escobar fue Consuelo Lorgia, hermana del hoy fallecido mago. “Había exageradas cosas de regalo, exagerada la fiesta; era como mucho bombo, pero en ese momento no era tanto el 'boom' de ilegalidades, no era tan fuerte lo que pasaba con ellos, entonces no era cuestión de cuidarse uno, sino que era casi que normal en esa época”, subrayó sobre lo ocurrido durante una fiesta de primera comunión en los 80.

Y es que en ese entonces las fiestas de Pablo Escobar eran muy famosas, por lo general era otra persona quien hacía la contratación y cuando llegaban al lugar era que los artistas se daban cuenta de que se trataba de una fiesta para el narcotraficante. De hecho, hay casos en los que ni si quiera se percataban de su presencia.

Vea aquí el capítulo de Se Dice de Mí en el que Gustavo Lorgia contó su historia:

¿Quién era el mago Gustavo Lorgia?



Gustavo Lorgia era un ilusionista colombiano nacido en 1951. Aunque de niño deseaba ser médico, su padre, Gustavo Lorgia Camacho, siempre lo condujo por el camino de la magia.

“Desde que tenía unos cinco años, aproximadamente, papá me llevaba con él a ‘ayudara’. Me gustaba ir a las fiestas infantiles, además papá era el mago de la sociedad bogotana”, decía Gustavo Lorgia.

Aunque la magia era un hobby, terminó convirtiéndose en su forma de vida. Empezó su formación en España, en el Congreso de Magia de 1971. Luego, triunfó en Europa y al llegar a Colombia se convirtió en el guía y motivador de otros reconocidos ilusionistas nacionales.

Gustavo Lorgia murió el 14 de junio de 2024 en Bogotá.