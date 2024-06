La transformación de la televisión en Colombia bajo la mirada de Jorge Barón

Jorge Barón es toda un emblema de la televisión en Colombia, pues más de 50 años en la pantalla lo han hecho uno de los referentes por excelencia del entretenimiento. En entrevista con Caracol Ahora, el carismático presentador habló sobre la historia del sector audiovisual en el país y los retos que enfrenta a futuro.

Con su programadora y el ya celebre Show de las estrellas, Jorge Barón lleva décadas dándole "la patadita de la buena suerte" a la televisión en Colombia.

"La televisión colombiana ha hecho una gran labor entreteniendo e informando a los colombianos, y llevando al mundo los acontecimientos que ocurren en nuestro país", expresó Barón.

Acotó que, pese a las grandes dificultades que tuvo la televisión en Colombia en sus inicios, la industria ha logrado hacer grandes producciones y que, con la aparición de los canales privados, se obtuvo el impulso que necesitaba para convertirse en una de las más destacadas de la región.

"Absolutamente todo hubo que inventarlo, pues aquí no había nada; no había siquiera los equipos, ni los técnicos, no había tampoco talento", recordó el presentador.

¿Y lo digital?



Jorge Barón no le teme al mundo interconectado, pues cree que la tecnología llegó para aliarse con la pantalla chica, haciendo que todos los que desarrollan la televisión en Colombia puedan llevar sus productos al siguiente nivel.

"Ha sido un camino largo y difícil, pero con el entusiasmo, la voluntad, el profesionalismo de todos los que integramos este gran equipo, pues se ha logrado llegar a los niveles que actualmente el público está disfrutando", expresó con orgullo Jorge Barón.

Caracol Televisión también ha sido parte importante de la industria nacional, acompañando a los colombianos desde 1969 con todo tipo de contenidos. Como parte de la conmemoración de los 70 años de la televisión, el canal se sumó a la conmemoración compartiendo una gran colección de archivos audiovisuales invaluable para la historia del país.

