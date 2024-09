La lucha de María Clara Rodríguez con la depresión y los trastornos alimenticios

María Clara Rodríguez tuvo un declive emocional que la llevó a desarrollar un delicado trastorno alimenticio. En diferentes momentos el fantasma de este problema de salud resurgió y no fue sino hasta que entró a un centro para adicciones que su vida dio un giro trascendental.

Los trastornos alimenticios de María Clara Rodríguez

Cuando tenía 16 años su padre le informó que, por asuntos laborales, debían irse a vivir a Estados Unidos. La noticia cayó mal en María Clara, quien no quería separarse de su pareja ni abandonar la vida que tenía en Colombia.

Esto ocasionó que viviera una profunda depresión, la cual acabaría desencadenando en ella problemas alimenticios, un mal con el cual luchó durante varios momentos de su vida.

Increíblemente, su familia no se percató de la marcada pérdida de peso que había tenido, pero su pareja, quien hoy es su esposo, prendió las alarmas frente al tema.

Comenzó un tratamiento para intentar erradicar este problema, sin embargo, años después, cuando llegó al mundo de la farándula, este volvió a despertarse.

"Me veía el televisor y yo decía: 'se me está viendo la pierna muy ancha, tengo que ir a hacer ejercicio, tengo que ir a tomar esta semana solamente jugo verde'. Yo no me imagino cómo estaría mi organismo por dentro, porque lo tenía completamente destruido", recordó María Clara Rodríguez.

El presentador Carlos Giraldo admitió que es una realidad que "la presión de los medios, especialmente sobre las mujeres, obliga a muchas a estar muchas que trabajan en televisión, a estar más pendientes del peso que los presentadores hombres".

María Clara Rodríguez estuvo en un centro para adicciones

María Clara Rodríguez comenzó a tener cuestionamientos por la vida que había tenido hasta ese momento, la cual sentía, no era suya.

"Estudié la carrera que me dijeron, me comportaba como me dijeron. Sí, había presentado un programa, pero igual sentía las críticas alrededor… había vivido al servicio de los demás, incluida mi decisión de haberme casado con Santiago, porque claro era algo que yo quería, pero me di cuenta de que era algo que se esperaba de mí", confesó la presentadora.

Decidió ingresar a una clínica de adicciones. Según ella, curiosamente, fue una época hermosa de su vida, puesto que allí comprendió que tenía problemas de codependencia.

"Fue grandioso para mí enfrentarme a la vida real, incluso me quebré económicamente, pero aun así, recuerdo eso como lo mejor que me ha pasado, porque fue aterrizar en una realidad que yo no tenía ni idea de quién era", destacó.

