Presentadora María Clara Rodríguez volvió a casarse con el hombre del que se divorció

La historia de amor de María Clara Rodríguez y Santiago González comenzó hace más de dos décadas. Lo que inició como un inocente gusto acabó siendo un matrimonio con tres hijos, pero su camino a ser una familia feliz no siempre fue tan idílico como muchos pensaban.

¿Quién es el esposo de María Clara Rodríguez?

En entrevista con Se Dice De Mí, María Clara Rodríguez confesó que cuando tenía 12 años empezó a sentir un enamoramiento por Santiago González, quien en ese momento tenía 18 años.

"Yo lo vi y dije: 'este es el hombre de mi vida, este señor va a ser el papá de mis hijos'", comentó entre risas la presentadora.

Para él, el tema de la diferencia de edad era problemático, por lo cual no fue sino hasta años después que floreció su relación.

"Yo siempre vi que ahí podría haber una buena pareja, porque se complementaban en muchos aspectos de la vida", aseveró Jorge Rodríguez Clavijo, padre de la modelo.

En 2009, mientras ostentaba el título de Reina del Mar, el empresario le propuso matrimonio. Él deseaba casarse en julio, pero ella no entregaba la corona sino hasta agosto, por lo cual decidió dejar de lado el certamen y comenzar una nueva vida como una mujer casada.

¿Por qué se divorció María Clara Rodríguez?

En algún punto, María Clara Rodríguez comenzó a tener cuestionamientos por la vida que había tenido hasta ese momento, la cual sentía, no era suya.

"Estudié la carrera que me dijeron, me comportaba como me dijeron. Sí, había presentado un programa, pero igual sentía las críticas alrededor… había vivido al servicio de los demás, incluida mi decisión de haberme casado con Santiago, porque claro era algo que yo quería, pero me di cuenta de que era algo que se esperaba de mí", confesó la presentadora.

Decidió dar un paso al lado y acabó divorciándose legalmente. La noticia sorprendió a su familia y sus cercanos, quienes pensaron que el matrimonio sería hasta que la muerte los separara.

"Yo no quería separarme, pero era lo mejor que nos podía pasar, la verdad", comentó Santiago González.

María Clara decidió internarse en una clínica para adicciones y Santiago comenzó a conocer su vida como soltero. Cuando ambos avanzaron y crecieron como personas, el camino los volvió a unir, y esta vez, no tuvo retorno.

Actualmente, la pareja tiene 3 hijos y esperan poder muchas más experiencias juntos.

