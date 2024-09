Presentadora María Clara Rodríguez fue despedida de reconocido canal estando embarazada

En uno de los momentos más plenos de su vida, a la espera de su primera hija, la presentadora María Clara Rodríguez recibió la noticia de que había sido sacada de su puesto de trabajo en un reconocido canal de televisión. El camino a la maternidad no ha sido fácil, pero los altibajos la han hecho transformar su camino profesional.

¿Cuántos hijos tiene María Clara Rodríguez?

María Clara Rodríguez es madre de tres hijos. Mientras estaba embarazada de su primera hija, Matilde, sentía que estaba en uno de los momentos de su vida.

Decidió contar en el programa para el cual trabajaba la noticia y no pareció afectarlos, sin embargo, a los 6 meses de gestación, recibió una inesperada llamada.

"De la nada, un día, me llama un personaje y me dice: 'María Clara, hasta mañana trabajas acá'. Yo no entendía nada", recordó la también modelo.

Pese a que el sorpresivo despido cogió desprevenida a Rodríguez y su familia, sus cercanos la apoyaron y le dijeron que todo sucedía por algo. Ante tal atropello, comenzó una batalla en contra el canal de televisión que la retiró estando embarazada.

"El proceso legal lo gané. La orden, además de una indemnización, era reintegrarme al programa, cosa que por supuesto yo no acepté porque yo no quería regresar a un lugar donde no me querían", comentó la presentadora.

Para ella, más que llevar volver a su puesto, se trataba de una lucha para demostrar que las mujeres embarazadas no son un estorbo en los ámbitos laborales.

María Clara Rodríguez casi muere tras dar a luz

Tras dar a luz a Matilde vivió uno de los momentos más especiales de su vida. La emoción duró poco, pues los médicos comenzaron a mostrar señales de alerta y ella acabó desvaneciéndose.

"Yo juré que me había muerto", confesó la modelo, quien pese a las recomendaciones médicas decidió volver a embarazarse.

Su segunda gestación vino por partida doble, pero las noticias no eran alentadoras, puesto que había un gran riesgo de que pudiera acabar en un aborto espontáneo. Pese a esto, acabó dando a luz a gemelos sanos que llegaron a completar su familia.

Ser mamá la impulsó a comenzar a crear contenido sobre este tema, consagrándola como una de las influenciadoras de estilo de vida y maternidad más reconocidas del país.

