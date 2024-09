La vida de La Gorda Fabiola más allá de las risas: así conquistó los corazones colombianos

Fabiola Emilia Posada, más reconocida como La Gorda Fabiola, quien brindó grandes momentos de alegría a los colombianos, murió este 19 de septiembre tras complicaciones de salud. Hace 9 años, en el programa Se Dice De Mí , se sinceró con Diva Jessurum y contó la historia de su vida.

Ser una de las mejores humoristas del país no la blindó contra el dolor, pues vivió momentos difíciles como el abandono, el matoneo, luchas sentimentales y la soledad. “Tengo cosas que me causan tristeza y que no hacen que mi felicidad sea completa”, aseguró La Gorda Fabiola.

Hace 61 años, el 18 de septiembre, La Gorda Fabiola nació en Santa Marta. “Yo nací pesando 11 libras y media y con dos dientes abajo, pero destinada a reír”, comentó. Su sonrisa fue a menudo afectada en su adolescencia por el estigma de la época, debido a su peso.

“Recuerdo en el barrio Jardín, un vecino me sacó a bailar en una fiesta y me dijo ‘¡Ay!, tú sudas grasa’. Eso no lo he podido olvidar, me marcó tanto. Yo me miraba y yo decía en el espejo: ‘pero si yo no soy fea, pero si yo no me veo fea, pero si yo me arreglo bien’”, afirmó.

Y es que esos kilos de más le hicieron pasar momentos difíciles y tristes, al no conseguir ni ropa de su talla. “Me tocaba vestirme como una señora, queriendo ponerme los shorts, la camisa de cuadros, lo que estaba de moda. ‘Tanque de guerra’, me gritaban... A los 15 años, yo pesaba unos 90 kilos”, reveló.

El milagro de su sonrisa

Sin embargo, logró superar el estigma y trabajó en su amor propio, tanto que fue la portada de la edición 100 de la revista Soho, en donde, al estilo del maestro Fernando Botero, se desnudó. “Las primeras veces, ya cuando Polilla y yo nos organizamos, era ‘apague la luz’, yo no hacía nada delante de él. Cuando viene Daniel Samper Ospina y dice que va a hacer la edición 100 de Soho y que va a parodiar los cuadros de los famosos, lógicamente, ninguna otra persona podía hacer el Botero más que yo”.

También recordó los complicados momentos que tuvo de salud. La humorista sobrevivió a un coma inducido, cuatro infartos, cirugía a corazón abierto, pero la risa y el buen humor la hacía sentir poderosa, esa era su milagrosa medicina.

“En la vida yo he tenido unas pruebas demasiado duras, pero todas con final feliz. Salvo cosas que no he podido reparar, como regresar a mi papá y a mi mamá, pero allá me están esperando algún día en la parcela del cielo donde todos nos vamos a reunir”, concluyó.

La Gordita Fabiola decidió vivir sus días intensamente y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. El amor fue el principal motor de su existencia y quienes la recuerdan lo confirman.

Sin duda, su fallecimiento tocó los corazones de los colombianos y, en especial, el de su esposo Nelson Polanía, Polilla, el de sus hijos y su gran equipo y familia de Sábados Felices .