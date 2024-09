Así fueron las últimas horas de La Gorda Fabiola: Polilla la consintió hasta el final

Murió La Gorda Fabiola y se siguen conociendo detalles de sus últimas horas con vida, siempre, al lado de su esposo, Nelson Polanía, Polilla.

>>> Vea más: Polilla dedicó hermosa canción a La Gorda Fabiola en sus últimos minutos de vida

César Corredor, Barbarita, contó en Noticias Caracol en vivo cómo el esposo de La Gorda Fabiola estuvo al lado de ella hasta el final, literalmente.

“La doctora le dijo a Polilla que era mejor que empezara a despedirse de ella porque los órganos no estaban respondiendo. Cada medicamento que le estaban inyectando ya no servía para nada. Entonces, cada uno tuvo su minuto de duelo con ella, de entrar y despedirse, hasta que nos dejó a todos”, reveló César Corredor, también humorista de Sábados Felices.

Publicidad

La canción que Polilla le dedicó a la Gorda Fabiola

Además, el humorista dijo que Polilla le puso a La Gorda Fabiola la canción con la que se conocieron y, minutos después, la samaria murió.

“Le colocó la canción con la que se conocieron. Le puso en el celular la canción de Mickey Taveras 'Me gustas tanto' y le sobó sus piecitos, que era lo que a ella le gustaba”, dijo César Corredor, Barbarita.

César Corredor, humorista colombiano, parte del elenco de Sábados Felices y amigo de La Gorda Fabiola, lamentó su fallecimiento: "Ayer no fui capaz de salir a entregar ninguna opinión. Fue muy duro el golpe, fue mi consejera".



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/vevZkoylru — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 20, 2024

Publicidad

César Corredor se refirió a la noticia de la muerte de La Gorda Fabiola: “Estoy muy triste, ayer no fui capaz de salir a entregar ninguna opinión. Me encuentro en Cali cumpliendo compromisos por motivo de mis 30 años de carrera y una de las invitadas era La Gordita, pero, por motivos de salud, no pudo venir”.

Cuando César se enteró de la muerte de La Gordita, a través de Día a Día de Caracol TV, “fue muy duro el golpe porque La Gorda Fabiola fue mi compañera durante muchos años, fue parte de mi vida, mi consejera, mi amiga. Era quien se apropiaba de todos los problemas de los compañeros. A mí me ha dado bastante fuerte”.

Por último, el comediante manifestó en Noticias Caracol en vivo que “yo me quedo con los mejores recuerdos de Fabiola porque son 35 años de estar en el programa, en escenarios, en viajes, en la vida privada. La Gordita fue mi compañera en muchos problemas que no han salido a la luz pública; la que estuvo siempre ahí fue ella”.

>>> Le puede interesar: La Gorda Fabiola y el chiste que más repitió durante 35 años, según Heriberto Sandoval