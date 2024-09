"La Gorda Fabiola estaba delicada, llamaron a Polilla para que fuera urgente a la clínica"

Murió La Gorda Fabiola este 19 de septiembre y sus compañeros del programa de humor más antiguo de la televisión colombiana, Sábados Felices, la están despidiendo.

¿Cómo estaba La Gorda Fabiola?

Nelly Bernal, directora asistente de Sábados Felices, reveló en Noticias Caracol en vivo detalles de la muerte de la artista barranquillera. “En la madrugada vi un mensaje de Polilla, que me envió como a las 3:00 de la mañana, donde me dijo que el estado de ella era muy delicado, que lo habían llamado de la clínica y que debía estar allá de urgencia”.

Nelly contó que Nelson Polanía Polilla, el esposo de La Gorda Fabiola y también humorista de Sábados Felices, le dijo que “no era muy esperanzador el dictamen de la doctora".

La Gorda Fabiola "no podía estar mucho de pie"

La asistente de Sábados Felices también sostuvo en el diálogo con Noticias Caracol en vivo que, en la última conversación con La Gorda Fabiola, ella “me expresó que estaba enfermita de una pierna y que no podía estar mucho tiempo de pie, pero me dijo que estaba bien en general. Ella siempre se mostraba muy valiente. Creería yo que ella no pensó que eran sus últimos momentos y sé que en el cielo va a llevar mucho humor, como aquí en la tierra. Nos dejó un legado grandísimo y maravilloso”.

Luto en Caracol Televisión por muerte de La Gorda Fabiola

Hay dolor y luto en los pasillos del Canal Caracol por la muerte de La Gorda Fabiola. En el estudio de Sábados Felices, pero también en las instalaciones de Día a Día y Noticias Caracol, espacios frecuentados por la humorista, se siente el vacío que deja la partida de una persona de tan grandes cualidades artísticas y humanas.

Desde este noticiero, enviamos un mensaje de condolencia a Nelson Polanía, Polilla, humorista de Sábados Felices y esposo de la gordita Fabiola. También a sus hijos: Alejandra, Juan Sebastián y Nelson David.

El próximo 21 de septiembre, en Sábados Felices, se le rendirá un sentido homenaje a La Gorda Fabiola. El Canal Caracol recordará sus grandes momentos, esos que quedaron grabados para siempre en el corazón de millones de televidentes. Paz en su tumba.

