Las drogas, el verdadero infierno en la vida de Kevin Flórez: "Era como el desestresante"

El cantante de champeta Kevin Flórez ha tenido una larga lista de éxitos profesionales, sin embargo, varios momentos de su camino se vieron ensordecidos por episodios cercanos a la droga que lo dejaron marcado para siempre.



Mientras crecía en un barrio de pocos recursos de Cartagena, tuvo que convivir en ambientes donde las drogas eran parte del ambiente e incluso tuvo que presenciar la muerte de algunos de sus amigos cercanos, entre ellos Randy, su mejor amigo de la infancia.

"Yo estaba en show cuando me llaman y me dicen que a Randy lo habían asesinado. Éramos como Daddy Yankee y Nicky Jam como que eso que andaban en el barrio juntos", recordó Kevin Flórez.

Su padre, Rafael Enrique Flórez, admitió que tuvo que criar a su familia en un entorno de pobreza, puesto que su madre les regaló una casa en un barrio de invasión de la ciudad de Cartagena. "Yo no tenía más, me tuve que ir para ahí y ese barrio era más peligroso que donde yo me crié", comentó el padre de Kevin Flórez.

El intérprete de 'Asómate a la ventana' agradece a Dios que su padre siempre lo acompañó y le inculcó el mundo de la música, puesto que esto cambió el rumbo de su vida.

Aunque intentó mantenerse alejado de los malos vicios, Kevin Flórez admitió que en algún punto de su carrero cayó en malos pasos. "Fumaba, era como el desestresante. Fue algo secundario, pero gracias a Dios nada de eso sirvió, sirvieron más lo que los apoyos, los consejos, las ganas de echar para adelante esto", explicó.

Su padre recuerda que le decía: "No te dejes caer. Estos son pruebas".

De la experiencia, Kevin Flórez aprendió que en la vida siempre hay momentos difíciles, pero se repite a sí mismo que en el camino "lo que no te mata, te hace más fuerte".