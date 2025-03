‘Barbarita’, de Sábados Felices, reveló su oscuro pasado con el alcohol: “Una época terrible”

En los últimos días, el reconocido humorista César Corredor, conocido por su interpretación de ‘Barbarita’, desmintió a través de su cuenta oficial de Instagram un rumor sobre su fallecimiento.

El malentendido surgió tras la muerte de Jairo Susa, un destacado libretista del programa ‘Sábados Felices’ de Caracol Televisión. En medio de la triste noticia, el humorista se vio obligado a aclarar lo sucedido.

En la imagen compartida en redes sociales, aparecía su personaje ‘Barbarita’ junto a un mensaje de despedida, lo que llevó a muchos usuarios a creer que el humorista había fallecido. Ante la confusión, el humorista reaccionó con humor en un video: “Por favor, no me maten tan rápido, mire que me sacan de Colpensiones. Por favor no crean, estoy más vivo que nunca, ‘Barbarita’ está más viva que nunca”.

¿Quién es César Corredor?

César Corredor es un humorista colombiano y parte del elenco de la icónica producción ‘Sábados Felices’. Nació el 10 de enero de 1967 en Bogotá y creció en un hogar lleno de amor. Sin embargo, durante su infancia, sus padres se separaron, y su familia enfrentó serias dificultades económicas.

Debido a su situación, la familia se vio obligada a separarse. César fue enviado a vivir con su tía, quien lo educó estrictamente. “Gracias a ella, nosotros no tomamos malos caminos, porque ella nos reprendía mucho, nos castigaba”, contó César Corredor enSe Dice De Mí.

Aunque agradece la ayuda de su tía, también recuerda que, debido a los duros castigos, un día decidió huir de casa. De regreso a Bucaramanga, logró terminar el colegio con el gran sueño de convertirse en futbolista; en aquel entonces, nunca imaginó que su destino estaría en el humor.

A los 19 años, se casó después de hacer una apuesta con un amigo para conquistar a una mujer. “Me tocó empezar a asumir la responsabilidad de un hogar, trabajar en cosas que nunca había hecho antes, pero debido a mi formación tenía un sentido de responsabilidad. Pero el matrimonio duró un año y medio y se acabó”, dijo el humorista, quien reveló que su esposa le fue infiel con uno de sus amigos cercanos, lo que le causó un profundo sufrimiento.

¿Cómo llegó a ‘Sábados Felices’?

Su talento para la imitación y el humor lo llevó a presentarse a diversas audiciones. En 1985, participó en un concurso para el programa ‘Sábados Felices’. Gracias a su gran habilidad y disciplina, logró destacar y ganar en su primera presentación. Desde entonces, fue vinculado al programa, donde ha construido una sólida trayectoria de más de 30 años, convirtiéndose en una de las figuras más queridas de la familia del humor.

A lo largo de su trayectoria, ha vivido situaciones que lo han marcado para siempre, como un incidente ocurrido después de una presentación en Florida, Valle del Cauca. César se encontraba en una discoteca junto a su compañero Marcelino Rodríguez, más conocido como ‘Mandíbula’, cuando este salió del baño con la oreja ensangrentada, visiblemente afectado por una agresión inesperada.

Esa misma noche, aún impactado por lo sucedido, César estuvo a punto de ser secuestrado junto al presentador del programa, Alfonso Lizarazo. La tensa situación, que pudo haber tenido un desenlace trágico, se convirtió en una de las experiencias más aterradoras de su vida.

“Uno empieza a atar cabos. Una persona nos llevó como señuelo para que en el carro detrás, donde iba Alfonso, fuera secuestrado. Si yo no me hubiera bajado antes de ese carro, también me habrían secuestrado”, afirmó César Corredor, asegurando que tanto él como el elenco se enteraron de lo ocurrido solo después de llegar a Bogotá.

Durante cuatro días, el presentador estuvo secuestrado, viviendo momentos de gran angustia e incertidumbre. Su liberación fue un alivio tanto para su familia como para sus compañeros, quienes habían estado preocupados por su seguridad.

Cayó en los excesos

César Corredor atravesó una difícil etapa en su vida marcada por el exceso del alcohol. Durante varios años, el humorista encontró en la bebida una forma de escape ante las dificultades personales y profesionales que enfrentaba.

“En este medio, todo el mundo te invita a tomar. Entre tragos, trasnochos, rumbas y fiestas, empecé a desordenarme mucho con el alcohol. Tuve una época terrible. Eran unas borracheras que me dejaban con lagunas”, dijo el humorista.

Consciente del daño que el alcohol le estaba causando, Corredor tomó la decisión de cambiar su vida.

¿Cómo nació el personaje ‘Barbarita’?

El personaje de ‘Barbarita’ nació inspirado en una vecina de la familia con quien César convivió mientras vivía con su tía. Según el humorista, pasó mucho tiempo observando y compartiendo con esta mujer. Aunque afirmó haber modificado algunos aspectos del personaje, su esencia y fuente de inspiración provienen indudablemente de ella.

A lo largo de su vida y carrera, César Corredor ha demostrado que el humor puede ser una herramienta poderosa para enfrentar la adversidad. Su personaje de ‘Barbarita’ se ha convertido en un símbolo de alegría, y su talento sigue dejando huella en la comedia colombiana.