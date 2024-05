Luis Fonsi: ¿Quién es su esposa y cuántos hijos tiene el cantante?

Después de su largo romance y matrimonio con la actriz puertorriqueña Adamari López, Luis Fonsi decidió darle una segunda oportunidad a su corazón con la modelo española Águeda López. Tras la conquista musical que ha desatado el cantante estos últimos años, en especial con su gran éxito de ‘Despacito’, sin duda se ha convertido en una figura importante a nivel internacional.

En medio de las especulaciones, el artista explicó las verdaderas razones del fin de su primer matrimonio. Aseguró que “se fue desgastando y ya no era feliz”. El puertorriqueño sostuvo estas declaraciones, tras 14 años de relación, en una entrevista en el canal MoluscoTV.

"Yo dije: 'Mira, sabes qué, prefiero callarme la boca, como dice la canción no hacerme la víctima', por eso me incómoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó y porque ya yo pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo", relató.

¿Quién es la esposa de Luis Fonsi?

Buscó su felicidad y la encontró en la que hoy es su esposa, Águeda López. Ella nació el 21 de agosto de 1981 en Hornachuelos, en la provincia de Córdoba, España. En su infancia fue bailarina clásica y en su adolescencia estudió periodismo en la ciudad de Madrid. Sin embargo, su sueño era ser modelo.

Fue Miss Toledo en el 2000 y logró ser finalista del certamen nacional de Miss España de ese mismo año. Su apariencia física, cabello rubio, estatura, rostro y su escultural cuerpo, le abrieron pasos significativos e importantes en la industria del modelaje.

En 2009, se mudó de su país natal a la ciudad de Miami, en EE. UU., donde conoció al que es hoy su esposo, Luis Fonsi, cuando realizaban una sesión fotográfica, ella para una campaña publicitaria y él, para una portada de una revista. Hicieron formal su relación en 2011, cuando anunciaron el nacimiento de su primer hija Mikaela. En el 2014, se casaron en California tras comprometerse en la ciudad de París, Francia.

¿Cuántos hijos tiene Luis Fonsi?

El cantante y la modelo Águela López se convirtieron en papás en diciembre de 2011, donde dieron la bienvenida a su primera hija, una niña llamada Mikaela Lopez –Cepero. Luego, tuvieron a su segundo hijo, un pequeño llamado Rocco Rodríguez López, en diciembre de 2016.

Muy feliz, la pareja anunció la llegada de sus hijos a sus vidas a través de un comunicado en la web oficial de Luis Fonsi. “La hermosa bendición que Dios me ha dado y que llena de alegría nuestras vidas”, escribió el artista al contarles a todos su allegados y seguidores en redes sociales.