Omar Geles "te me fuiste y no me esperaste": sentida despedida de Diva Jessurum

El luto en el mundo de la música y el entretenimiento por la repentina muerte del compositor y cantante vallenato Omar Geles se ha sentido en todos los rincones de Colombia. Son cientos los mensajes de despedida dedicados al artista, entre ellos los de Diva Jessurum, directora de Se dice de mí, de Caracol Televisión.

>>> ¿Qué enfermedad sufría Omar Geles? Por este mal lo debieron atender en Miami

En su red social Instagram, Diva Jessurum publicó una fotografía en la que aparece junto a Omar Geles y destacó que, más allá de la historia en la música, fueron más de dos décadas de amistad.

“Mi negro querido, te me fuiste. No me esperaste y me quedaste debiendo el 'Se dice de mí'”, escribió la también presentadora.

Publicidad

Diva Jessurum agregó en su texto que, aunque “con el corazón partido”, siempre recordará al compositor de éxitos musicales como ‘Los caminos de la vida’, ‘Tarde lo conocí’ y ‘El amor más grande del planeta’.

“Loquillo! Lo que tenía para decirte te lo dije en vida, como lo hacen los verdaderos amigos y como se debe hacer con la gente que uno ama, valora y respeta. Me quedaron faltando más risas. Mi negro sin vergüenza, me dejaste el corazón arrugadito y sin ganas de plancharlo por todo este tiempo. Siempre te voy a querer, admirar y ahora extrañar”, subrayó Diva Jessurum.

Publicidad

>>> Diomedes Díaz murió escuchando una canción de Omar Geles, según Joaquín Guillén

Y puntualizó: “Dios me cuesta entender tantas cosas. No quiero decirte chao negro, noooo quiero! Se me partió el corazón, juro que se me partió el corazón negroooooo noooooo tu noooooo @omargeles #24añosdeamistad”.