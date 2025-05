Exnovia de Juan Felipe Rincón habló por primera vez tras crimen: "Todo ese proceso para engañarlo"

La exnovia de Juan Felipe Rincón Morales, joven asesinado el 24 de noviembre de 2024, habló por primera vez sobre el caso que sigue sin aclararse. La víctima de 21 años, hijo del general (r) William Rincón, falleció en circunstancias confusas cuando fue arrinconado por varios hombres luego de haberse encontrado con una menor de edad.

Los hechos ocurrieron en el barrio Quiroga, en la localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, "la víctima habría llegado al sector y fue interceptada por varias personas (...)En medio de la discusión, la víctima habría recibido un impacto con arma de fuego ".

Manuela Beltrán, quien fue pareja de Rincón, habló por primera vez sobre el caso en una entrevista para el pódcast Conducta Delictiva. La joven explicó que lo conoció en la universidad y que él realizaba varias transmisiones en vivo en sus redes sociales, lo que ella cree que fue el punto de partida para, consideró, "el plan" que terminó acabando con su vida.

“Juan Felipe hacía tantos en vivos, tantos 'live' (...). Esta cuenta empieza en constantes oportunidades a buscarlo para hablar, pero según la investigación, lo que se ha podido avanzar hasta ahora, él no respondió sino como hasta el 10 de noviembre”, contó. “Es cuando inician a hacerle este entrampamiento a Juan, de buscarlo, de hacerle todo ese proceso para engañarlo y empezar a que él caiga en este tipo de cosas. Además, también llama la atención que veíamos ahorita la copia de esos chats, que primero empieza en un juego esta persona que está detrás de esta cuenta y le dice, 'yo tengo X edad'. Empezó como con 18, después empieza a decirle que tiene 16, después que tiene 11, empieza con un juego de adolescente”.

Publicidad

Beltrán dijo que nunca hubo una niña de verdad hablando con Rincón. "Él no envió fotos íntimas (...) las niñas las editaban y las enviaban a Juan. Incluso ellas mismas mandaban fotos de él tomadas desde su propio perfil, algo que es común para quienes están activos en las redes sociales”, puntualizó.

La joven también explicó que su exnovio, por tener un perfil popular en redes sociales, recibía muchos mensajes. “Muchas niñas lo buscaban, le escribían que era muy lindo, muy guapo, pero no puedo asegurar que él haya hablado alguna vez con menores de edad ”, dijo y agregó que con Rincón “nunca hubo una falta de respeto, por ejemplo, con mis primas o familiares menores”.



El caso de Juan Felipe Rincón

La niña de 15 años aseguró que comenzó a hablar con la víctima porque este se enviaba mensajes con otra menor, de 10 años, con quien convivía en la misma casa. Comenzaron a entablar conversaciones y la menor de edad se quedó en la casa de Rincón la noche del 23 de noviembre.

Publicidad

A principios de abril se revelaron varios videos de la menor de 15 años, quien aseguró que ella y Rincón fueron víctimas de extorsión. "Este video yo lo hago para explicar todo lo que pasó el 24 de noviembre. Yo fui víctima de una banda de extorsionistas, al igual que Felipe. Me dejé engañar. Me dejé (lavar) la cabeza por ellas. Ellos planeaban extorsionarlo. Yo nunca lo supe, sino hasta el final de todo esto”, aseguró.

“Estuvimos toda la noche (del 23 de noviembre). Todo tranqui. Al otro día madrugamos y nos fuimos para mi casa (...) Él me dijo que íbamos a recoger a un amigo en el camino. Yo le dije que estaba bien. Llegamos y resultó siendo el escolta”, dijo en su relato.

La menor de edad aseguró que cuando vio que el escolta iba con ellos ya no quería seguir con el plan, sabía que iba a salir mal. "Llegamos al sitio. Se encontraron y le dijeron que si reconocía esa cuenta de perfil y todo eso. Lo empezaron a golpear con el arma que tenían de chatarra en todo esto por acá (se señala el cuello). El guardaespaldas llegó gritando ‘Policía Nacional’".

En esos momentos ocurrió el disparo que acabó con la vida del joven, aún no se ha establecido quién fue la persona que accionó el arma. "Yo intenté tirarme para ayudarlo porque no podía verlo morir. La policía simplemente me dijo, ‘Ya está muerto’”, agregó la niña de 15 años.

Andrés Camilo Sotelo fue detenido por el homicidio y luego dejado en libertad - Noticias Caracol

Publicidad

Al menos dos armas fueron relacionadas al caso, un arma que se ligó a Andrés Sotelo, quien se encontraba en la escena cuando ocurrieron los hechos y el arma de Sergio Rico, escolta de la víctima. Se encontró que el arma del escolta era la única que tenía capacidad de disparo . Los exámenes del CTI determinaron que el arma entregada por la hermana de Sotelo no era funcional para accionar. Se trataba de un arma traumática, incapaz de causar la muerte del joven de 21 años. El 2 de diciembre de 2024, Andrés Sotelo fue liberado. El arma con la que intimidó a Rincón no era letal y de acuerdo con la Fiscalía, en la pruebas que se hicieron se determinó que no tenía partículas de pólvora en su cuerpo el día de los hechos.

El padre de la víctima criticó la decisión de archivar el caso en contra del Sotelo. "Pésima decisión que ha tomado el fiscal porque no tiene los argumentos jurídicos ni científicos, basados en una evidencia, para tomar esta decisión", dijo a Noticias Caracol. “No hizo lo análisis pertinentes y actuó de manera negligente".

Publicidad

De acuerdo con el general en retiro, el arma de Sotelo "es artesanal (...) Es un revólver que si bien lo encontraron desarmado, porque ellos lo encuentran tres días después de la muerte de mi hijo, no fue incautada por los policías que estuvieron como primer respondiente en su momento".

NOTICIAS CARACOL