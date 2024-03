Medellín, la ciudad prohibida para Iván Mejía Álvarez: "Estoy amenazado de muerte"

Uno de los capítulos más oscuros de la vida del periodista Iván Mejía Álvarez tuvo como punto catalizador la ciudad de Medellín, puesto que, gracias a mantenerse fiel a su pensamiento y expresarlo en tajantes comentarios, su vida se vio gravemente amenazada. Después de décadas de no pisar la capital antioqueña, el comentarista cuenta por qué no puede volver a ella.



El caleño contó que sus problemas en Medellín surgieron en los años 80, cuando las ciudades estaban dominadas por las estructuras criminales dirigidas por Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela y Gonzalo Rodríguez Gacha.

"Yo no voy a una ciudad que amé profundamente, donde viví muy bien, a Medellín, desde el año 1987. Estoy amenazado de muerte, sigo amenazado", comentó Iván Mejía Álvarez. Frente al tema, el periodista ha sido enfático en que nunca ha confesado quién es la persona que lo intimidó, por su propia seguridad, "porque sé que el día que yo mencioné ese señor me mata, entonces yo no voy a Medellín".

Hernán Peláez Restrepo, periodista y amigo Mejía, corroboró esta versión diciendo que en ocasiones, cuando había partidos importantes en la capital antioqueña, su compañero prefería no asistir a ellos por su propio bienestar. "Él sabía los riesgos (...) Era la época en que mandaban cartas y llamadas telefónicas", señaló.

Ante esto, el también comentarista Ricardo Alfonso anotó que, en ese tiempo, había carteles asociados con determinados equipos de fútbol y estaban relacionados con la compra de árbitros, lo cual derivó en un problema importante para la prensa.

Uno de los comentarios más polémicos que lanzó el periodista durante su trayectoria en medios está relacionado con la expresión "la rosca paisa", la cual se derivado de un masivo llamado de la Selección Colombia a jugadores del Atlético Nacional. En la actualidad cree que los medellinenses nunca van a perdonarle dicha frase, dejándolo implícitamente “vetado” de la ciudad.

Para la presentadora Ángela Patricia Janiot el no poder regresar a Medellín ha sido el precio que ha tenido que pagar Iván Mejía Álvarez por sostener sus ideas y criterios. "Es un hombre muy bien informado y sabe de lo que habla", destacó.

Pese a que lleva casi 40 años en el exilio, no planea volver pronto a 'La ciudad de la eterna primavera'.



