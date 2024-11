Por tener la camisa de Nacional, a Gusi lo "levantaron a patadas" seguidores de Millonarios

La pasión de Gusi por el fútbol, junto con su amor por la música, ha marcado varios momentos de la vida del artista colombo-venezolano. Sin embargo, tiene un muy mal recuerdo de algo que le ocurrió a él y sus amigos mientras transitaban por una calle de Bogotá.

Desde su juventud, luego de llegar de la costa para estudiar en Bogotá, ha sido fiel hincha del club Atlético Nacional, pero una violenta experiencia terminó por alejarlo de los estadios y cambiar su percepción sobre las barras bravas.

En Se Dice de Mí, el programa de Caracol Televisión en el que los famosos hablan sin máscaras, cantante Gusi recordó un episodio ocurrido en la intersección de las avenidas Boyacá y Suba.

Tras un partido entre Atlético Nacional y Millonarios, Gusi, vistiendo la camiseta del equipo antioqueño, esperaba el bus junto a un grupo de amigos cuando de repente un vehículo en el que iban varios seguidores de los ‘embajadores’ se detuvo frente a ellos y pasó lo inesperado.

Atlético Nacional es considerado uno de los clubes con más hinchada en Colombia

“Nos vieron con la camiseta de Nacional y se bajaron en manada, corriendo como si fuera una escena de 'Corazón Valiente'. Me alcanzaron como cinco o seis y me levantaron a patadas solo por tener una camiseta de otro color y porque le voy a otro equipo”, narró el artista.

El incidente dejó una huella imborrable en Gusi, quien decidió alejarse de los estadios desde entonces. “Fue chocante para mí ese momento. Ahí entendí que no quería volver a vivir algo así”, subrayó.

Gusi y el fútbol profesional

Desde su infancia, Andrés Acosta Jaramillo, conocido por su nombre artístico Gusi, le apuntó al fútbol – sin dejar de lado la música - y, al salir del colegio, cuando quiso profesionalizar este pasatiempo, su historia dio un giro inesperado.

“Le digo: ‘mamá, déjame entrenar un poco con algún equipo, quiero darme esa oportunidad, creo que me está yendo bien, yo tapo bien, creo que tengo la altura’. Y mi mamá me dijo: ‘mira, aquí te tengo el formulario de la universidad para que vayas y hagas la audición para estudiar música’. Y así fue, llegué a la audición, me fue muy bien, pasé y empecé a estudiar música y el fútbol quedó como un hobby”, enfatizó.

La pasión que Gusi compartía con Omar Geles

Otro de los deportes que practica Gusi es el tenis. En medio de la entrevista con Se Dice de Mí, el artista contó que fue justamente un partido de este deporte el que le quedó pendiente con Omar Geles, el compositor vallenato que murió el pasado 21 de mayo de 2024 pocos días después de que compartieran tarima en un concierto de Silvestre Dangond en el estadio El Campín.

Gusi y Omar Geles, apasionados por el tenis Foto: redes sociales

“Quién se iba a imaginar que todo esto iba a pasar”, dijo al referirse a la muerte de Omar Geles, pues siempre que se veían bromeaban diciendo “dame la revancha, dame la revancha” y ahora “ya no sé cuándo llegará, nos tocará en otra vida, pero me quedo con ese pendiente y con la gratitud y la satisfacción de haberle podido grabar también una canción”, enfatizó Gusi.