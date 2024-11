La verdad detrás de la separación de Gusi & Beto: los artistas se confesaron

La historia de Gusi & Beto, el icónico dúo que marcó una generación en la música colombiana, está llena de éxitos, retos y decisiones difíciles. Con 'La Mandarina' revolucionaron el panorama musical de los años 2000 y, contra todo pronóstico y pese a las críticas, la canción se convirtió en un fenómeno. Fue en la época de ese álbum que obtuvieron su primera nominación a los Grammy Latinos en 2008.

"Con tantas puertas que nos cerraron al principio, abriéndolas con esta canción 'La Mandarina'. Nos decían que cambiáramos el nombre, que le pusiéramos reguetón, pero insistimos en que esto era nuestro, colombiano. Terminamos de hacer el álbum y se meten esa pegada el resto de las canciones, ‘Ven’, ‘Dime’, se vuelven canciones ya número uno a nivel nacional y, luego, ‘pum’ Grammy Latino, nos nominan al Grammy Latino, qué locura”, recordó el artista colombo-venezolano Andrés Acosta, más conocido como Gusi, en Se Dice de Mí.

Por su parte, el artista Beto Murgas destacó que ir a los premios, en Houston, “fue una experiencia muy bonita para nosotros. Ese año ganó mi primo Peter Manjarrés y todos celebramos y la pasamos muy bien".

Entre otras cosas, amigos y colegas de Gusi & Beto destacaron que fue la conexión de estos dos artistas con el público lo que los llevó a tener tanto éxito en su momento.

"La gente se conectó con ese amor, con ese carisma tanto de Gusi como de Beto, y eso facilitó las cosas". subrayó Juan David Vergara, manager del compositor venezolano. "Fue un éxito natural que caló en la gente y en la juventud de esa época", añadió Carlos Bloom, manmánager Elder Dayan y amigo de Andrés Acosta Jaramillo (Gusi).

¿Por qué se separaron musicalmente Gusi & Beto?

Sin embargo, después de tres álbumes, llegó el divorcio musical. Según explicó Gusi: "Quería retomar a ese Gusi de los bares, que estaba componiendo sus canciones, que ya tenía varios demos. Lo medité un par de días me senté con Beto y le dije: ‘mira, compadre, tengo muchas cosas todavía pendientes que creo que las puedo hacer más fácil y a mí manera y, pues nada, si quieres hacer parte de esto, bienvenido, pero yo quiero ser quien toma las decisiones ahora y hacer mi propio proyecto. Él me llamó como a los cuatro días y me dijo que se retiraría de la música y se iría a vivir a Valledupar".

Beto aceptó la decisión de Gusi, aunque quedó en shock: "Siempre he pensado que cada quien tiene que seguir el camino que quiera. Acepté la decisión de Gusi. En ese momento no supe qué responderle, le dije déjame pensarlo, pero si es una decisión tomada, vamos a hacerlo y así lo hicimos".

Sin embargo, no fueron días fáciles, pues la relación de amistad también quedó fracturada.

Ángela Aguirre, esposa de Gusi, recordó esa etapa que fue muy dura para su pareja, pues – según cuenta ella – “Gusi es muy noble y sabía que digamos Beto iba para el norte y él para el sur con la música".

Luego de recorrer un largo camino, cada uno por su lado, Gusi & Beto se volvieron a encontrar y en el Movistar Arena cantaron en 2023 sus éxitos para un público que se emocionó y los aplaudió como nunca.

¿Quién es Gusi?

Andrés Acosta Jaramillo, más conocido como Gusi, nació el 22 de abril de 1984 en Puerto de la Cruz, Venezuela. Fue el tercer hijo y desde pequeño supo que los suyo era la música, aunque siempre ha sido muy tímido y extrovertido. También tiene una pasión especial por el fútbol, que lo practica como arquero, y el tenis.

Aunque sus primeros años de infancia los pasó en la costa, entre Venezuela y Colombia, ya en la adolescencia llegó a Bogotá, en donde se formó en un colegio con la estricta disciplina alemana.

Gusi y su esposa, Ángela Aguirre

El intérprete de temas como ‘Sólo tuyo’, ‘Mi amor bonito’, ‘Tu tienes razón’ y ‘Monte adentro’ lleva más de 10 años casado con Ángela Aguirre, a quien conoció desde su juventud, y tiene dos hijas, Matilde y Josefina.

Actualmente, Gusi es mentor en La Descarga, de Caracol Televisión.