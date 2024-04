Santana Rosa reconoce que ha sido duro encontrar trabajo como actriz

En el año 2021, la actriz colombiana Santana Rosa decidió presentarse ante el mundo con su verdadera identidad, la que por años había ocultado detrás de su fisionomía masculina, la de una mujer. Sin embargo, dejar aflorar su esencia femenina ante el mundo le representó encontrarse con puertas cerradas en el mundo laboral.

Desde muy pequeña inició su carrera en la televisión nacional en comerciales infantiles y luego en producciones como 'Bella calamidades', 'La Gloria de Lucho' o 'La venganza de Analía' interpretando roles masculinos y se convirtió en una de los talentos juveniles de la actuación con mayor proyección en Colombia.

Santana Rosa y su carrera como actriz

Aunque su carrera iba en ascenso, Santana Rosa decidió exponer su realidad como mujer trans e iniciar su proceso de transición. El impacto que esto tuvo en su rol como actriz, según sus propias palabras, fue que "las oportunidades se redujeron".

Santana Rosa explica que "perfiles de chicas trans hay mínimos, mínimos, mínimos, en el mundo, pero en este país aún más. Entonces eso es fuerte, pero es una realidad encontrarse con eso".

A pesar de esto, sus antecedentes como actriz se han sobrepuesto a los estereotipos y prejuicios, logrando que llegue a diferentes producciones como mujer. El caso más reciente y que celebró con orgullo fue en 'Ventino', donde demostró a los televidentes colombianos que el talento sigue presente, aunque su apariencia haya cambiado.

"Lo que he hecho ha sido hermoso, entrar a un set como Santana, como mujer, estar en maquillaje, estar en vestuario es cumplir realmente el sueño que tenía desde 'culicagada'", plantea y agradece a todos aquellos colegas que no solo la han apoyado en su proceso, sino que continúan confiando en su trabajo.

La actriz continúa trabajando mientras lleva a cabo el proceso de transición que no es rápido ni emocionalmente fácil para ella. "Cuando estoy de buen genio pienso que soy magnífica y una diva, potra, bichota, hermosa. Cuando estoy de mal genio vuelve el afán y no veo los cambios suficientes, no voy suficientemente rápido, me veo como un man y es un sentimiento horrible".

Es por eso que, ahora, mucho más orgullosa de su proceso y de presentarse al mundo como su verdadero ser, tiene un mensaje especial para aquellos que todavía juzgan y vivien de prejuicios. "Somos personas todos, todos estamos en el mismo mundo y lo tenemos que compartir, te guste o no. Yo estoy acá ¿o es que tu comentario, tu crítica y tu boboda me eliminan?".