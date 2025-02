Wilson Manyoma y el día que se confesó en Se Dice De Mí: así llegó 'El Preso' a su vida

El reconocido cantante de salsa Wilson Manyoma, más conocido como ‘Saoko’, falleció este jueves 20 de febrero de 2025, a los 73 años, mientras se encontraba en su vivienda en la ciudad de Cali.

El famoso artista, quien perteneció al grupo musical Fruko y sus Tesos, había sufrido una recaída en los últimos días debido a un cáncer que padecía.

Los inicios de Wilson Manyoma en la música

Nacido en Cali el 30 de agosto de 1951, en el barrio Alameda, Wilson Manyoma creció en un entorno lleno de música, lo que influyó en su decisión de dedicarse al canto.

Sus padres eran oriundos del Chocó, pero llegaron a Cali con la idea de construir una mejor vida. No obstante, Wilson tuvo que enfrentar la ausencia de su padre, quien los abandonó. Ante esta situación, su madre asumió con valentía el rol de cabeza de familia, criando a Wilson y a sus hermanos en medio de muchas dificultades.

En su niñez, estuvo rodeado de música, lo que despertó en él una pasión innata que, poco a poco, lo fue encaminando hacia ese fascinante mundo. Entre juegos con los niños del barrio y las melodías que resonaban en las calles de Cali, Wilson comenzó a forjar su identidad musical, sin imaginar que ese ambiente cotidiano sería la cuna de una brillante carrera artística.

Wilson comenzó su carrera musical con ‘La Sonora Juventud’, inicialmente como utilero, encargándose de tareas técnicas y logísticas. Sin embargo, su destino cambió cuando, ante la inesperada ausencia del cantante principal, tuvo la oportunidad de subir al escenario.

“En 1971, fue el empezar de Wilson Manyoma, pero en el 72 conozco la orquesta de los hermanos Ospino también por la ausencia de un joven cantante. Había que tocar música tropical, paso doble, boleros”, reveló Wilson Manyoma, en Se Dice De Mí.

El éxito de la agrupación Fruko y sus tesos con ‘El Preso'

En poco tiempo, Wilson llegó a la legendaria agrupación Fruko y Sus Tesos, un paso que marcaría un antes y un después en su vida. Con su ingreso en la banda, no solo consolidó su carrera como cantante, sino que también se convirtió en una pieza clave del sonido característico de la salsa.

La icónica canción ‘El Preso’, grabada de manera inesperada, se convirtió en un clásico global de la salsa. La letra está inspirada en una historia real, la de Gustavo Adolfo Gómez, amigo cercano del maestro Álvaro Velásquez, quien fue privado de su libertad en Canadá.

A la emotiva composición de Álvaro se sumó el contagioso ritmo de la agrupación Fruko y Sus Tesos, acompañado por la potente y sentida interpretación de Wilson Manyoma. Desde su lanzamiento en 1975, este tema ha trascendido generaciones, manteniéndose como un éxito musical que sigue vibrando en escenarios de todo el mundo.

“Nunca pensé la verdad que la canción fue la canción más grande que ha podido tener la salsa colombiana. Creo que está dentro de las primeras en salsa que se han grabado en Colombia y en mi voz”, dijo en su momento el fallecido cantante Manyoma.

Esta agrupación fue la primera banda de salsa colombiana en presentarse en el Madison Square Garden.

¿Por qué es conocido como ‘Saoko’?

Uno de sus compañeros músicos le dio el sobrenombre de ‘Saoko’, inspirado en su alegría desbordante y su estilo inconfundible en el escenario. Esta palabra, estrechamente ligada al sabor y al ritmo, refleja a la perfección la esencia y el carisma de Wilson Manyoma.

El día que Wilson Manyoma estuvo preso en Medellín

Wilson Manyoma reveló que, mientras caminaba por las calles de Medellín, un agente de la Policía lo abordó y le preguntó por qué llevaba piercings en las orejas. Acto seguido, intentaron arrestarlo.

“Yo no me quería dejar coger, pero el otro agente me cogió y me llevaron a un sitio llamado La Alpujarra. Ahí había gente que me imaginó, eran ladrones. El olor era putrefacto. Estuve varias horas”, relató Manyoma, quien aseguró que fue un día que lo marcó para siempre.

Las pérdidas de amigos que dejaron huella en su vida

Wilson Manyoma habló en Se Dice De Mí sobre los momentos más difíciles de su vida, entre ellos la dolorosa pérdida de amigos cercanos como Piper Pimienta y Álvaro José, mejor conocido como Joe Arroyo.

Con Joe fuimos desarrollando un afecto mutuo. Cuando él llegó a Medellín, nos encontramos y comenzó nuestra amistad. Ese cariño nunca se perdió”, dijo, mencionando que la muerte de Joe le partió el corazón y añadió que, estando en Australia después de una presentación, sintió que alguien lo “tocó” y pensó de inmediato en Álvaro José. Al día siguiente falleció el reconocido cantante Joe Arroyo.