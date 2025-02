Wilson Manyoma: ¿de qué murió una de las grandes leyendas de la salsa colombiana?

El mundo de la música está de luto luego de que se confirmó que el cantante de salsa Wilson Manyoma , también conocido como Wilson Saoko y legendaria voz de la orquesta Fruko y sus Tesos, murió este jueves 20 de febrero en Cali, la ciudad donde nació hace 73 años.

"Hoy la salsa está de luto. Nos dejó Wilson Manyoma, la voz inconfundible que inmortalizó 'El Preso' y marcó una era con Fruko y sus Tesos", dijo Discos Fuentes, su disquera, en un comunicado. "Su energía arrolladora, su estilo inigualable y su legado en la música tropical colombiana vivirán por siempre en cada acorde, en cada clave, en cada nota que haga vibrar la salsa", añadió.

El Ministerio de las Culturas también lamentó el fallecimiento del artista, que grabó más de 300 canciones, y de quien dijo que "su voz se convirtió en un símbolo de nuestra música".

💔 Hoy la salsa está de luto. Nos dejó Wilson "Saoko" Manyoma, una de las voces más poderosas que tuvo Fruko y sus Tesos y el intérprete de un himno inmortal: "Los Charcos".



🧵 Con profundo respeto abrimos hilo homenaje a una leyenda de la salsa 🎶👇 pic.twitter.com/svXNT46skO — Discos Fuentes (@DiscosFuentes) February 20, 2025

¿De qué murió Wilson Manyoma?

Por lo pronto, no se ha confirmado cuál fue la razón médica detrás de la muerte de Wilson Manyoma. No obstante, se sabía que el cantante tenía cáncer y que recientemente había presentado quebrantos de salud por cuenta de una caída en el baño.

Al respecto, Henry Manyoma, hermano del emblemático cantante, habló en medios sobre la lamentable noticia de su muerte. Henry, músico de profesión, contó que Wilson Saoko tuvo que someterse recientemente a una cirugía luego de sufrir un accidente en el que se lesionó la columna vertebral cuando se ejercitaba en una bicicleta estática en Barranquilla.

El cantante viajó entonces a su ciudad natal, Cali, para recibir los cuidados de su familia. Sin embargo, un día, en ese periodo de cuidado, se cayó cuando salía de la ducha y se golpeó en la cabeza. Esa caída, dijo su hermano, agravó la salud del emblemático cantante de salsa, quien fue internado en la Clínica Sebastián de Belalcázar, en la capital del Valle del Cauca. "Ahí le estaban haciendo el tratamiento y le encontraron dos coágulos", comentó.

"El día lunes le dieron de alta (del hospital), y pasó una noche no tan tranquila. Ayer (este miércoles), que lo vimos, no había desayunado. A eso de las 10 a.m. estuvo con sueño, y anoche viendo que casi no comía. Pero sí tenía signos vitales y respiraba, todo bien. Pero hoy en la madrugada vimos que estaba ensangrentado", relató Henry Manyoma.

¿Quién era Wilson Manyoma?

Durante su carrera como cantante, Manyoma fue conocido principalmente por sus éxitos con Fruko y sus Tesos, fundada en 1970 en Medellín y por el músico Julio Ernesto Estrada Rincón, conocido por su apodo 'Fruko'.

Su voz también le permitió integrar la orquesta Sonora Juventud, de la que era voz líder y con The Latin Brothers, con el que grabó 'El serrucho'.

Otras canciones que lo hicieron popular son 'Los charcos', 'Tú sufrirás' y 'Dime qué pasó'.

A comienzos de los años 90 formó su propio grupo, llamado La Decisión, junto con su hermano Hermes Manyoma, con el que hizo una gira por Europa.

"(Estoy) muy afligido, compungido, con la noticia del fallecimiento de este gran amigo y cantante colombiano", dijo a Blu Radio Julio Ernesto Estrada "Fruko", uno de los músicos más respetados del país y excompañero de Manyoma.