Abogada cayó de un séptimo piso y denuncian presunto feminicidio: ¿La arrojaron?

En Sogamoso, Boyacá, la repentina muerte de Laura Juliana Pérez causó conmoción. Aunque su pareja, Víctor Vianchá, afirmó que se habría tratado de un suicidio, la familia de la joven denuncia un presunto feminicidio. La abogada cayó del séptimo piso del apartamento donde vivía y el único testigo del hecho fue su novio. Séptimo Día investigó este caso en el 2023.

Como muchos de los profesionales que bordean los 30 años, Laura Juliana Pérez disfrutaba una vida entre la madurez laboral y la libertad de la juventud, pero la madrugada de 2 de junio de 2023 murió y su familia sigue preguntándose qué pasó.

“Tenemos claro que mi hermana no se suicidó, esto tiene una muy alta probabilidad de que sea un feminicidio”, aseguró el hermano mayor de la víctima, Diego Pérez.

Para la madre de la joven, la decisión de Laura de terminar con Víctor habría generado un posible motivo. “Fue un feminicidio, para mí él me la golpeó y me la lanzó porque seguramente ella le dijo que ella ya no vivía más con él, eso fue lo que lo enfureció”, afirmó María Isabel Pedraza.

Un experto llegó hasta el apartamento donde Laura Juliana vivía con su novio para analizar desde la física, cómo habría sido la caída de la joven abogada desde el balcón.

Edwin Enrique Remolina es licenciado en matemáticas y perito en física forense, le contó a Séptimo Día su análisis y hallazgos. “La altura de la de la baranda es de 1.18 metros, es alta, teniendo en cuenta que el cuerpo de la joven tenía una estatura de 1.65 metros. Por lo tanto, físicamente se puede desvirtuar que ella ha tomado un impulso, que se haya resbalado y que haya continuado su movimiento, porque golpearía contra la baranda”.

Al caer, el cuerpo de Laura impactó sobre unas cuerdas de la luz. “Desde el borde del balcón hasta las cuerdas está entre 2.14 y 2.3 metros. ¿tendría que haber un impulso cuando ella cayó del balcón? Sí, tiene que haber salido con un movimiento a una velocidad constante. ¿Eso quiere decir que alguien la empujó alguien la lanzó? Sí, tiene que haber una fuerza externa”, afirmó el experto a Séptimo Día.

Tras realizar una reconstrucción en 3D que hizo el físico, según su análisis, de cómo Laura cayó del balcón, afirmó: “Tuvo que alguien haberla arrojado”. La única persona ubicada en el lugar de los hechos con Laura era su novio Víctor Vianchá.

Séptimo Día quiso conocer la versión de la expareja de la abogada y lo buscó en el lugar donde trabajaba para el momento de los hechos, pero allí aseguraron que ya no laboraba ahí. En varias oportunidades le solicitaron una entrevista, pero no aceptó hablar.

Ha pasado un año desde la muerte de la abogada Laura Juliana Pérez y Víctor Vianchá, el único implicado en el caso permanece en libertad.

