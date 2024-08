Mujer denuncia que un hombre la acosa hace cuatro años: “Temo por mi vida”

Tatiana Fandiño, de 26 años, es una joven comerciante de Bogotá que asegura que lleva 4 años viviendo una pesadilla: denuncia acoso por parte de un hombre que la persigue, permanece a las afueras de su casa y de su trabajo y también la sigue en redes sociales. Hasta le hace llamadas y le envía audios. Asegura que se trata de un desconocido que estaría obsesionado con ella.

Su caso, según expertos, demuestra lo complejo que es para una mujer denunciar este fenómeno que podría ser psicopático y que se conoce como obsesión. Séptimo Día conoció el caso.

El hombre señalado por la comerciante es Francisco Steven Polo, de 28 años. “Me da miedo, me da temor salir sola, me toca salir todo el tiempo acompañada, me toca estar pendiente, mirar a todo lado”, aseguró Fandiño.

Todo comenzó a principios del año 2021 cuando recibió una visita inesperada en el local de venta de ropa que tenía Bosa. Ese día, un hombre ingresó y le llevó unos chocolates con la intención de conocerla. Tatiana pensó que se trataba de un pretendiente inofensivo, pero al parecer no fue así. Ella lo rechazó, pero la negativa no detuvo a Polo, quien regresó.

Steven siguió insistente, quiriendo salir con ella, pero a los dos meses, asegura, que él empezó a seguirla y vigilarla en su trabajo.

“Andaba acosándola, le empezaba a enviar cartas que decían que ‘si no era de él no era de nadie’", aseguró Alexandra Tejedor, madre de la joven.

Los meses pasaron y, aunque era incómoda la persecución, Tatiana intentó no darle tanta importancia. Finalmente, en enero de 2022, un año después de que empezaron los hechos, ella y su familia enfrentaron a Steven. Un mes después la joven tomó una decisión definitiva: vender el local comercial que tenía.

Tatiana tenía la esperanza de que su presunto acosador desaparecería, pero señala que no fue así. Ahora Steven le enviaba mensajes por Facebook, lo cual la llevó a cerrar su perfil en dicha red social.

Semanas después Tatiana comenzó a recibir mensajes en su celular. Le enviaba notas de voz en donde le insistía que quería una relación sentimental. Ella asegura que nunca le ha respondido, lo cual ha motivado la furia de Steven.

“Realmente es angustiante, ya es desesperante, siento mucha impotencia porque uno se siente desprotegido, ya uno no sabe ni qué hacer”, señaló la joven.

A mediados de 2023, Tatiana sostiene que Steven le envió unas fotos que para ella son amenazantes. “Con pistolas y demás, diciendo pues que él me va a proteger de cualquier hombre que se me acerque... sentí mucho susto”, relató en Séptimo Día Fandiño.

En agosto de 2023, la joven tuvo otro cara a cara con su presunto acosador. “Yo lo enfrenté ese día, casualmente venía una Policía en ese momento, yo le dije ‘oye, será que tú me puedes colaborar lo que pasa es que yo tengo un problema, ya lleva bastante tiempo, yo estoy sufriendo de acoso’”, recordó.

Aunque la Policía, asegura Tatiana, no detuvo a Steven pues no había ninguna prueba de violencia de él contra ella, sí le pidió su identificación y con esos datos al día siguiente interpuso una denuncia en la Fiscalía.

Tatiana Fandiño señaló que no sintió apoyo por parte de las autoridades. “Me dicen nosotros nos estamos comunicando contigo, nosotras te vamos a dar protección, pero a la final nunca recibí nada”.

Después de cuatro años de cartas, audios, videos y persecuciones, la joven de 26 años asegura que nada ha logrado detener, según ella, la obsesión de Steven Polo. Confiesa que la de desesperación también la llevó a perder el control hace unos meses cuando sorprendió al presunto acosador siguiéndola de nuevo.

“Yo me desesperé, lo agredí, yo le pegaba patadas, él empezó a gritar que llamaran a la Policía, que yo era una vieja loca, que yo le estaba pegando”, señaló Tatiana.

El resultado: una denuncia de Steven en su contra por lesiones personales y pasó, asegura, de acosada a denunciada. Mientras tanto, Tatiana sigue documentando las acciones del hombre.

Séptimo Día le solicitó una entrevista a Francisco Steven Polo para conocer su versión frente a esta denuncia, pero a través de su abogada respondió que no se pronunciaría.

