Crimen de Sofía Delgado: Séptimo Día revela rastros que delataron a Brayan Campo, confeso feminicida

La desaparición y asesinato de Sofía Delgado , una niña de 12 años, conmocionó a todo el país. La menor había salido de la casa de su abuela y, durante el trayecto, se perdió su rastro. Los hechos ocurrieron en Candelaria, Valle del Cauca, el domingo 29 de septiembre de 2024. Séptimo Día conoció detalles inéditos sobre el caso y el perfil del acusado, Brayan Campo, que abre de nuevo el debate sobre la cadena perpetua para los agresores de menores de edad.

El confeso asesino, Brayan Campo, de 32 años, era vecino de la familia y tenía un negocio cerca de la casa de la niña. Además, la investigación reveló que el sujeto ya había sido denunciado por abuso sexual en 2018, pero fue liberado por vencimiento de términos.

¿Qué pasó con Sofía Delgado?

La niña estaba desaparecida desde el 29 de septiembre, después de salir de la casa de su abuela a comprar un champú para perros. Desde entonces, no se supo más de ella. Las autoridades iniciaron una intensa búsqueda y, gracias a un video de las cámaras de seguridad, se pudo ver el último momento de Sofía con vida.

Los familiares de la niña fueron alertados de inmediato, pero no se hallaba ningún rastro de su paradero. “La reacción de nosotros fue rápida. Yo me subí en una moto, me fui a la estación y luego me fui a mirar a ver que veía por la carretera. Todo el mundo salió a buscar en los parques”, reveló Lady Zúñiga, madre de Sofía Delgado.

Cristian Andrés, el padre de la menor, afirmó que Sofía pasó por el parque La Victoria, y eso fue lo último que supieron de ella. En las grabaciones se pudo ver que la niña llevaba una blusa morada y una pantaloneta blanca.

Último video que se captó de Sofía Delgado antes de su desaparición Redes sociales

Decenas de policías llegaron a la zona, al igual que las autoridades civiles de Candelaria. Todos con el mismo propósito: encontrar a Sofía Delgado. Se pusieron carteles y la Policía ofreció una recompensa para quien diera pistas sobre el paradero de la menor.

No obstantes, después de varios días de zozobra, el 17 de octubre se reportó el hallazgo del cuerpo de la menor desaparecida. Estaba enterrado en un cañaduzal, en una zona rural cercana al casco urbano de Villagorgona, donde se perdió su rastro.

Datos claves en la investigación

Los investigadores de la SIJIN recibieron una valiosa información que indicaba que otra niña, también de 12 años, había sido invitada ese mismo día por un hombre a ingresar a uno de los locales cerca de la zona donde se perdió el rastro de Sofía, mientras caminaba por allí. Séptimo Día habló con su mamá.

“Ella pasó y él -Brayan Campo- estaba ahí en la entrada del negocio. Entonces, le dijo ‘Niña, ¿usted tiene perros?’. Ella dijo ‘sí’ y él le dijo ‘me llegó un pedido de collares y los estoy regalando si quiere puede mirarlos’”, relató la mujer, quien aseguró que su hija le mencionó el lugar al que había ingresado y la insistencia del hombre para que volviera a entrar al local.

El testimonio de la menor fue clave, ya que para los investigadores esto podría indicar el camino para saber qué pasó con Sofía Delgado. Así identificaron a Brayan Campo, quien desde ese momento estuvo bajo la vigilancia de las autoridades.

Dos días después de la desaparición de Sofía, la noticia llegó a los medios de comunicación, convirtiéndose en un caso de gran repercusión nacional. La cobertura mediática ayudó a movilizar a la comunidad y a las autoridades en la búsqueda de la niña, intensificando los esfuerzos para encontrarla y esclarecer los hechos.

Luego de una ardua investigación, Brayan finalmente admitió el asesinato de Sofía Delgado y aceptó los cargos imputados por la Fiscalía: feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado, y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.

Brayan Campo se declaró culpable por el feminicidio de Sofía Delgado, de 12 años. Archivo

Brayan Campo fue liberado en proceso de abuso en 2018

Las autoridades descubrieron que Brayan había estado en la cárcel del municipio de Florida, Valle, entre 2018 y 2019. En ese entonces, había sido capturado por la Policía de Villagorgona tras intentar abusar de una niña. Fue acusado del delito de acoso sexual a menor de 14 años, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

Aunque parecía mantener un bajo perfil y se mostraba como un hombre de familia, trabajador y emprendedor, ninguno de sus vecinos creía que él estuviera detrás de la desaparición de Sofía ni sabían sobre su proceso penal por abuso a menor, ya que inicialmente se mostró muy colaborativo con las autoridades.

“Él se notaba en una posición bastante defensiva. Su lenguaje corporal era un lenguaje que demostraba que estaba a la defensiva, lo cual se transmite a Policía Judicial para que ellos ya realizaran sus respectivas actuaciones”, mencionó Iván Andrés Vaca, psicólogo de familia, quien estuvo presente en los interrogatorios y analizó el perfil del confeso homicida.

Por otro lado, Omar Fabio, quien llevaba el proceso de Brayan Campo en 2019, reveló que en ese momento hubo muchas inasistencias que dilataron el proceso, al punto de que Brayan presentara su solicitud de libertad por vencimiento de términos. Actualmente, tras casi 6 años, el proceso aún se encuentra en etapa de juicio.

Debate sobre la cadena perpetua para agresores de menores

Según Astrid Cáceres, directora nacional del ICBF, el lamentable homicidio de Sofía Delgado podría haberse evitado si la Fiscalía hubiera avanzado en el proceso contra el confeso homicida en 2018. “Si podemos judicializar a tiempo y hacerle seguimiento a cada caso, tendríamos una efectividad más rápida en la justicia”, agregó.

De igual manera, para la alcaldesa de Candelaria, Jessica Vallejo, el crimen de Sofía debe replantear la necesidad de fortalecer la justicia en los casos de homicidios de niños y asegurar que no se permita la liberación de los acusados por vencimiento de términos.

La senadora de la República, María Fernanda Cabal, también expresó su opinión ante las cámaras de Séptimo Día. “Estoy de acuerdo, siempre y cuando la prueba sea irrefutable. Son un peligro para la sociedad y no deben tener ningún beneficio”, señaló.

Sin duda, la muerte de Sofía Delgado se convirtió en un nuevo símbolo de lucha contra la impunidad por este tipo de crímenes.

El 24 de octubre, Brayan Campo fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Tramacúa, donde espera su juicio por el crimen de Sofía Delgado. Podría recibir una condena de entre 20 y 50 años de prisión. Además, se está a la espera de que culmine el otro proceso que tuvo en 2018 para determinar si enfrentará más cargos.