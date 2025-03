Conductor de SITP fue enterrado en el garaje de su casa: inquilino lo asesinó y olor lo delató

La tragedia golpeó a la familia Forigua cuando el conductor del SITP , Flaminio Forigua, desapareció misteriosamente en 2023. Lo que comenzó como una intensa búsqueda por parte de sus hijos, terminó en un macabro hallazgo en el garaje de su propia casa. El inquilino, Álvaro Steven Rojas Cubillos, era el principal sospechoso de este doloroso crimen. Séptimo Día investigó el caso en el 2023.

Flaminio Forigua, un cundinamarqués de 56 años, era un conductor del SITP en Bogotá. El jueves 4 de mayo de 2023, cumplió su turno laboral desde las 4 de la mañana, pero luego desapareció.

Su familia preocupada comenzó a buscarlo. Cristian Forigua, uno de sus hijos, recordó: "El viernes 5 de mayo una de mis tías me llama, me pregunta ‘mijo, ¿qué sabe su papá? Su papá no fue a trabajar y me están llamando del trabajo’”.

La búsqueda de Flaminio Forigua

Los hijos de Flaminio, incluyendo a Diana Forigua, comenzaron a comunicarse con vecinos, amigos y familiares, pero nadie sabía nada.

Publicidad

Revisaron las cámaras de seguridad del garaje donde Flaminio estacionaba su vehículo, pero no encontraron ninguna pista. Diana señaló: “No aparecía que saliera, solo cuando entró, pero no cuando sale”.

(Lea también: Su amigo de infancia lo secuestró, lo mató y pidió $120 millones: “La idea era soltarlo”)

Publicidad

El inquilino, el principal sospechoso

Flaminio había alquilado el apartamento contiguo al garaje a Álvaro Steven Rojas Cubillos, un técnico en reparación de computadores y celulares, desde hacía tres años.

Diana recordó en Séptimo Día: "El tipo era muy tranquilo, nosotros llegamos y le dijimos que nos dejaran entrar y sin ningún problema nos dijo que siguiéramos, nunca nos puso problema”.

El conductor del SITP llevaba dos días desaparecido entonces acudieron a las autoridades. Se dirigieron a la Fiscalía a interponer la denuncia y luego salieron rumbo al barrio Caracolí donde vivía su papá. Además, repartieron volantes y lo buscaron por redes sociales.

Familia de conductor de SITP desaparecido inició una intensa búsqueda para hallarlo Foto: Séptimo Día

El macabro hallazgo del cuerpo

El domingo 7 de mayo, tres días después de la desaparición de Flaminio, Cristian y Diana llegaron al garaje donde su padre había estacionado su carro por última vez. El inquilino les permitió entrar e inspeccionar el lugar.

Publicidad

Diana notó un olor extraño: “Realmente sí olía mortecina, pero como él tenía gatos se sentía un olor como a popó extraño, un olor bastante fuerte como que se camuflaba”.

(Lea también: Se ríe mientras lo condenan a 27 años por asesinato de taxista: inesperado gesto quedó en video)

Publicidad

El intendente Albert Martínez, de la estación de Ciudad Bolívar, señaló que no encontraban ninguna pista, solo el fétido olor.

Tras inspeccionar el apartamento, llegaron al parqueadero. “Observamos la suela de un zapato y se veía la parte posterior de un pantalón. En el ambiente se sentía con un olor putrefacto, animales encima”, señaló Martínez.

Al excavar, encontraron un zapato de dotación que Flaminio usaba para trabajar como conductor del SITP y, finalmente, su cuerpo enterrado.

Cuerpo de conductor de SITP fue encontrado enterrado en el garaje de su casa Foto: Séptimo Día

La captura del sospechoso

En ese momento, el inquilino fue señalado como el principal sospechoso por las autoridades, pues era la única persona que estuvo en el lugar el 4 de mayo de 2023, día en el que desapareció Flaminio.

Publicidad

La familia y los vecinos del conductor del SITP intentaron golpear al inquilino, quien decía que no sabía nada de lo sucedido. “Obviamente que le abran a uno un hueco en la entrada de la puerta del apartamento y no escuchar nada”, cuestionó el hijo de la víctima.

Álvaro Steven Rojas fue señalado del crimen de un conductor de SITP Foto: Séptimo Día

(Lea también: El misterio detrás de un feminicidio en Guainía: hallaron al responsable escondido debajo de la cama)

Publicidad

El inquilino Álvaro Steven Rojas fue capturado inmediatamente y fue imputado por cargos de homicidio.

La hija de Flaminio expresó su indignación por el crimen de su padre: “Yo sé que mi papá no lo acosó a él para que le pagara, demás ya habían quedado en algo y era que le daba un tiempo. No me cabe en mi cabeza pensar que por un arriendo asesinen a alguien”.