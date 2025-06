Resultados lotería de Boyacá hoy: los números ganadores del sorteo del sábado 14 de junio

La suerte volvió a tocará la puerta de miles de colombianos este sábado 14 de junio de 2025 con el desarrollo del sorteo número 4576 de la Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales del país. La jornada será transmitida en vivo por Canal Trece, así como por las cuentas oficiales de la entidad en Facebook Live y YouTube, permitiendo a los apostadores seguir en tiempo real los resultados. En esta ocasión, el gran atractivo es el premio mayor de 15.000 millones de pesos. Además del premio principal, el sorteo incluye múltiples categorías adicionales, entre ellas se destacan Fortuna, Alegría e Ilusión. En simultaneo, también se llevará a cabo el sorteo de Baloto y Revancha.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional de Colombia, los premios de la Lotería de Boyacádeben ser reclamados en un lapso de tiempo que no supere el año a partir de la fecha del sorteo. Si este plazo se cumple sin que el ganador haya iniciado el trámite, perderá automáticamente el derecho a recibir el dinero. Además, en caso de extravío del billete físico y si no se cuenta con un soporte digital de la compra, no será posible hacer efectiva la reclamación. Por esta razón, los organizadores recomiendan guardar el billete en un lugar seguro o, preferiblemente, optar por la compra en línea, ya que esta opción genera un respaldo electrónico que facilita el proceso de cobro en caso de resultar premiado.

Resultados Lotería de Boyacá, 14 de junio de 2025

Transmisión en vivo: