Marcha de Silencio en Medellín por la salud de Miguel Uribe Turbay: los puntos de concentración

Luego del atentado del que fue víctima el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbayel pasado 7 de junio, en el cual recibió tres impactos de bala, dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, como muestra de solidaridad y en rechazo a la violencia política, el partido Centro Democrático, al cual él pertenece, organizó una Marcha del Silencio en varias ciudades del territorio nacional, entre ellas Medellín. "Marchamos por la vida, por la salud de Miguel Uribe Turbay, por la democracia y las instituciones. Rechazamos la violencia. Defendemos el estado de derecho. Miguel no está solo, Colombia está contigo", expresó el partido en un video publicado en redes sociales.

En la capital Antioqueña el punto de encuentro será desde la avenida Oriental con La Playa, hasta la Alpujarra, en inmediaciones a la clínica Soma a eso de las 10 de la mañana. Varios representantes del partido han invitado a la comunidad a unirse en este gesto de paz y fraternidad. Adicionalmente, El Centro Democrático hizo una petición especial a quienes deseen participar del evento: "Hacemos un llamado respetuoso a todos los asistentes a abstenerse de portar, exhibir o manifestar cualquier tipo de mensaje que incite al odio, la violencia o que tenga contenido proselitista. Esta es una marcha en silencio, cívica, de recogimiento, sin banderas partidistas, sin consignas agresivas".

Otra de las ciudades donde se marcharán son Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Armenia, Pereira, Villavicencio, Ibagué, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Yopal, Manizales, Sincelejo, entre muchas otras más.

Otras muestras de solidaridad con el senador

En el transcurso de esta semana varios simpatizantes se han reunido a las afueras de la Fundación Santa Fedonde se encuentra internado Uribe Turbay. Allí han dejado velas, imágenes de santos e incluso banderas de Colombia. De hecho, una de las visitas más recientes e inesperadas fue la de la actriz y bailarina Laura Daniela Villamil, quien hace unos meses estuvo hospitalizada en la misma clínica tras un accidente de trabajo en las instalaciones del restaurante Andrés Carne de Res.

Lo joven se acercó al recinto para dar una muestra de apoyo a la familia del precandidato. "Yo no lo conozco, así como, mucha gente no me conocía a mí y vinieron acá, oraron por mi y en mi familia estamos orando un montón por él. Esperemos que luche mucho, porque tiene muchísima fuerza, yo se lo entrego a Dios, a la Virgen y al Espíritu Santo. Quería traerle una vela y una estampita de la virgen que me salvó a mi la vida (...). Le deseo mucha recuperación, mucha fuerza y mucha luz, y a su familia mucha fortaleza", dijo en una rueda de prensa.

También expresó que le había escrito a su esposaMaría Claudia Tarazonapara desearle mucha fuerza y ánimo, explicó que en situaciones como esta el mejor acto para hacer es aferrarse a la fe: "Se supera con mucha fe, la palabra más grande, a pesar de que solo tiene dos letras, es la fe, como decían las abuelitas la fe mueve montañas. Este momento es de fe, pueden haber muchos dictámenes, pero el que decide es Dios".

La canción de Miguel Uribe

Otro de los gestos más significativos entorno al tema es una canción que rinde homenaje a la resiliencia del joven senador y la cual busca ser un grito en contra de la violencia política. "'Fuerza, Miguel' no es solo un clamor de esperanza, es un recordatorio: las ideas no se apagan con balas", se lee en la descripción del tema musical. Esto dice una parte de la canción:



¡Fuerza Miguel!

Porque tú luz sigue viva

¡Fuerza Miguel!

Porque tu lucha inspira

¡Fuerza Miguel!

Porque la fe hoy se enciende

¡Fuerza Miguel!

Porque Dios te defiende

¡Fuerza Miguel!

Porque hay millones contigo

