Robo masivo en SITP: ladrones disfrazados de vigilantes atracaron con arma de fuego a los pasajeros

En la noche del lunes 24 de febrero ocurrió un robo masivo al interior de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Los hechos ocurrieron en la localidad de Kennedy, mientras varios ciudadanos se dirigían hasta sus casas.

Un total de 12 personas se transportaban en el bus cuando dos sujetos disfrazados de vigilantes se subieron y las amenazaron con un arma de fuego y un arma cortopunzante.

Uno de los ciudadanos que se encontraba al interior del vehículo contó detalles de cómo los ladrones ingresaron armados para robar a los ciudadanos.

(Lea también: ¿Cómo funcionará TransMilenio por concierto de Shakira en Bogotá? Tenga en cuenta estas rutas)

Publicidad

Édgar Rodríguez, víctima de robo en SITP, le contó a City Noticias que, “en el momento en que se abrió la puerta, saltó uno de los sujetos por encima del torniquete con un cuchillo súper grande y el otro sujeto se subió y por la puerta encañonó al conductor. Empezó a girar y a decir ‘no me miren, no me miren. Todos quietos’”.

Los criminales, de acuerdo con la denuncia, se llevaron tres celulares y dos bolsos de los pasajeros. Además, los ladrones también robaron al conductor del SITP.

Publicidad

El testigo de los hechos narró que uno de los delincuentes “corrió hacia la parte de atrás y comenzó a pedir los celulares. A una señora le quitaron el bolso, a un muchacho le robaron un celular gama alta y se llevaron otros dos celulares gama media”.

Finalmente, Rodríguez indicó que, tan pronto sucedió el robo dentro del bus del SITP, “inmediatamente empecé a comunicarme, pedí el apoyo, pero el C4 no contestó en ningún momento”.

SITP - Colprensa

Según City Noticias, la Policía Metropolitana de Bogotá hizo presencia en el lugar de los hechos y anunció que, aunque no hubo personas heridas en el robo al SITP, dentro del bus había niños, quienes presenciaron el atraco.

Durante lo corrido del año 2025, las autoridades indicaron que se han registrado 111 robos en buses del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá. Esta cifra representa un aumento del 14% en comparación con el año 2024.

Publicidad

Además, las autoridades han capturado a 30 ladrones en flagrancia.

Estaciones del SITP donde más roban

En Bogotá, las estaciones del SITP con mayor incidencia de robos en 2025 son:

- Avenida Villavicencio con Calle 43 Sur (Localidad de Kennedy)

- Calle 19 con Avenida Caracas

- Avenida 68 con Calle 24

- Calle 13 con Avenida 68

- Meissen (Localidad de Ciudad Bolívar)

- Entrada Lucero (Localidad de Ciudad Bolívar)

Publicidad

(Lea también: Madrugan a colarse en TransMilenio: video muestra cómo llegan en taxi a estación y evaden el pasaje)

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo