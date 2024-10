Inédito modus operandi de Jorge Ignacio Palma, asesino colombiano condenado en España

En Valencia, España, la extraña desaparición de Marta Calvo, de 25 años, en noviembre de 2019, destapó una serie de homicidios e intentos de asesinatos de un sádico sexual con un modus operandi inédito. El colombiano Jorge Ignacio Palma fue acusado de ser el autor de estos crímenes. Séptimo Día investigó los hechos en el 2022.

“Yo pienso que nos enfrentamos a un depredador sexual y a una persona que después de todo lo que ha hecho es una persona mala, muy mala”, señaló la fiscal española Socorro Zaragoza, el 6 de julio de 2022, durante el juicio contra el colombiano Jorge Ignacio Palma.

La fiscal tampoco cree las versiones del colombiano sobre las muertes de la brasileña Arliene Ramos, la colombiana Lady Marcela Vargas y la española Marta Calvo Burón.

Caso Marta Calvo

“Lo que tenemos hoy aquí es un ejemplo de maldad pura, una persona que está satisfecha emocionalmente de causar un mal, no quiere decir dónde está Marta, no quiere decir a sus padres dónde está para que tengan un sitio para enterrarla”, aseguró la fiscal sobre el caso de Marta Calvo.

La española desapareció el 7 de noviembre de 2019. Marisol Burón, la madre de Calvo, denunció los hechos en la Policía y los medios de comunicación cubrieron la noticia. Tres semanas después, Palma se presentó a las autoridades y aseguró que Marta murió tras pasar la noche juntos.

“Dice que él no la mató, que tuvieron una noche de sexo con droga, a las pocas horas Marta empezó a decir que no se encontraba bien y se acostó. Él se acuesta también y al día siguiente dice que él va a tocarla y ve que mi hija está fría, que se asustó”, recordó Marisol sobre las declaraciones de Palma.

Según su testimonio, se asustó y decidió deshacerse del cuerpo descuartizándolo. Cuando el caso se hizo público en España y el rostro del colombiano apareció en medios de comunicación, casi una decena de trabajadoras sexuales lo señalaron de lesiones personales y aseguraron que fueron víctimas de prácticas sádicas y letales.

Modus operandi de Jorge Ignacio Palma

Lo narrado por las mujeres sobre esta aberrante práctica llevó a las autoridades a reabrir las investigaciones de dos trabajadoras sexuales que habían muerto por brutales sobredosis de cocaína pura en sus cuerpos: la brasileña Arliene Ramos y la colombiana Lady Marcela Vargas.

La forma de cómo y por dónde ingresaba esa droga a sus cuerpos asombró a las autoridades españolas. El colombiano es señalado de utilizar un mismo modus operandi: introducía grandes cantidades de cocaína de alta pureza en las partes íntimas de la víctima sin su consentimiento.

El juicio de Jorge Ignacio Palma, acusado de homicidio, fue uno de los mediáticos en las últimas décadas en Valencia, España. El colombiano pudo defenderse y sus largas intervenciones impactaron mucho a la sociedad local por su grado de manipulación, frialdad y maldad.

Palma fue declarado culpable y condenado a 159 años y 11 meses de prisión, una sanción inédita en España por asesinar a tres mujeres e intentarlo con otras seis. Sin embargo, esa pena es en el papel.

“Esa condena queda reducida a 40 años, porque un preso más de 40 años no puede estar acá en España”, aseguró Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, quien afirma que no cesará en su lucha para que este hombre no vuelva a salir de prisión nunca.

