Niño reveló que visitó el cielo tras sobrevivir a la muerte: “No veo la hora de regresar”

Colton Burton estuvo cerca de la muerte cuando tenía 4 años. Las revelaciones que dio tras su recuperación conmocionaron a todos los creyentes de Dios. Séptimo Díaconoció el testimonio del joven de 16 años en mayo de 2018. El director del programa, Manuel Teodoro, visitó el pueblo Imperial, Nebraska, en Estados Unidos, para conocer su historia.

“Recuerdo las radiografías había tres huecos en el abdomen de mi hijo”, aseguró Todd Burton, padre del menor. En marzo de 2003, el pequeño sufrió una peritonitis que lo trasladó de inmediato al centro de salud. Por una infección en su abdomen tuvo que ser remitido a una cirugía prioritaria. A sus padres no les dieron esperanzas de que su hijo siguiera con vida.

>>>Niño que estuvo en coma dijo que Jesús se le apareció: “Sus ojos eran lo más hermoso que he visto”

Cinco horas después de la operación, una enfermera apareció y les dijo a los familiares que “ella no creía en Dios, que no sabía lo que había pasado, pero que esto había sido un milagro”. Los médicos no creían que el menor sobreviviría, pero lo hizo. Luego de su recuperación, Colton comentó a sus padres una extraña revelación.

Publicidad

“Dice algo como así ‘Papá yo te vi en un cuarto solito, estabas gritándole a Dios, y estabas rezando’ y yo le dije ‘¿Cómo sabes eso?’ y me dijo ‘Pá, estaba ahí encima de ti, mirándote, podía verte’”, indicó el padre, quien aseguró asombrado que no sabía cómo él pudo saber esa información sin estar presente.

>>>Hombre se casó en el hospital y murió al otro día: su esposa dice que fue como un cuento de hadas

Publicidad

“No puedo cambiar las opiniones de la gente. Ellos tienen sus opiniones yo tengo las mías. Ellos pueden creer lo que quieren y yo sé muy bien lo que vi”, aseguró Colton. Lo que vivió en 2003, comenzó a salir con más claridad en los meses después de su encuentro con la muerte. Él no paró de hablar de su extraordinaria y misteriosa experiencia. Su mensaje siempre fue el mismo, cuando murió por unos minutos sintió que se desplazó a un lugar paradisíaco.

Él reveló que vio a una hermana que no era la que conocía, sino una que murió en la barriga de su mamá cuando tuvo un aborto espontáneo, antes de que Colton naciera. Un tema que sus padres nunca le contaron.

Además, describió cómo era Jesús, fue tanta la afición de su padre que recolectó miles de imágenes sagradas para que Colton le dijera a cuál de todas esas se parecía. Un día se quedó atónito al ver un retrato llamado ‘El príncipe de la Paz’ que fue pintado por una niña católica en el Medio Oriente quien también había tenido una experiencia parecida a él. Coltón afirmó que ese era el Jesús que él vio y que “no ve la hora de regresar”.

>>>Pareja de abuelos se casó en la capilla de un hospital: "Uno debe luchar hasta el final"

Publicidad

¿Qué dicen los expertos desde la ciencia?

Era tan solo un pequeño de 4 años y era casi imposible que mintiera, por ello, la noticia se propagó en tan poco tiempo entre toda la población. Algunos científicos creen que esas alucinaciones son creaciones de nuestro cerebro, en especial, por la falta de oxígeno. Sin embargo, consideran que no existe una prueba tangible de que el cielo exista, lo catalogan como un “estado mental”.

“En situaciones similares incluso a estos casos de los cuales estamos hablando, se pueden reproducir con una estimulación eléctrica en el cerebro o por algunas sustancias como la ketamina que causan sensaciones cercanas a la muerte o las de experiencias de salir del cuerpo o de encontrarse con seres queridos o con personajes relacionados con la religión”, aseguró Ferney Rodríguez, para ese entonces, presidente de la Asociación de Ateos de Colombia.

Publicidad

Pero ¿qué pasa con esa conciencia cuando morimos? Según la ciencia contemporánea, no hay nada que compruebe que puede seguir después de morir. Sin embargo, varias personas en el mundo que han tenido acercamiento con la muerte afirman que sí es posible, como constató Colton a sus 4 años.