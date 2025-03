Padre acusado de abandono demandó a su hija por alimentos: pide más de $2 millones para domicilios

En un caso que ha generado indignación, María Camila Pinillos Benavides, una joven abogada de 32 años, se enfrenta a una demanda de alimentos interpuesta por su propio padre, Armando Pinillos Triviño, quien según ella denuncia la abandonó al nacer. La historia de María Camila es uno de los casos que conoció Séptimo Día sobre esta problemática.

María Camila nació en un hogar donde su padre, Armando Pinillos, estuvo presente solo durante los primeros días de su vida. Según su madre, Mixi Benavides, Armando reconoció legalmente a su hija, pero nunca se hizo cargo de sus responsabilidades económicas ni emocionales. "Estuvo dos días más, cuatro si mucho", recordó Mixi.

Desde entonces, Mixi asumió todas las responsabilidades de crianza, enfrentando numerosas dificultades. Cuando María Camila cumplió cinco años, su madre tuvo que emigrar a España en busca de mejores oportunidades laborales, dejando a su hija al cuidado de su abuela.

La búsqueda de su padre ausente

A lo largo de su vida, María Camila siempre se preguntó quién era su padre. Sabía que Armando había tenido otro hijo con otra mujer y que había recibido una gran herencia.

"Sé que es una persona que recibió una gran herencia en sus años anteriores, tenía empresas, economista, graduado de la Universidad del Rosario", afirmó María Camila.

En 2009, cuando ingresó a la universidad para estudiar Derecho, decidió buscar a su padre a través de Facebook con la esperanza de establecer un vínculo. Sin embargo, sus intentos de acercamiento no dieron los frutos esperados.

En 2015, María Camila se graduó como abogada, pero obtuvo grandes deudas debido a los costos de su educación. Mientras ella trabajaba por un salario mínimo, su padre continuaba con su vida en Bogotá. "Yo sé que tenía o tiene dos empresas de bienes raíces, toda su vida vivió en una zona de Bogotá llamada Los Rosales", contó.

La sorpresa de la demanda por alimentos

En 2020, durante una conversación con su padre, Armando le mencionó que estaba considerando demandar a su otro hijo por no brindarle apoyo económico. Poco tiempo después, María Camila fue citada para una conciliación, donde su padre alegó estar en una mala situación económica y solicitó ayuda de sus dos hijos.

"Para mí fue un choque muy grande porque yo estaba en un proceso interno de sanar y toparme con esto pues fue duro. No hubo conciliación, sin embargo, me fijan la cuota", señaló María Camila.

La Comisaría de Familia de Chapinero fijó una cuota de $250.000 pesos para María Camila y $2.000 dólares para su hermano.

Las consecuencias de la demanda

Incapaz de cumplir con la cuota establecida, María Camila fue embargada meses después. "Donde me vi coaccionada, porque debo decirlo, a aceptar una cuota en ese entonces 2023 de $450.000 pesos a favor del señor", contó.

En una audiencia celebrada el 31 de julio de 2023, Armando Pinillos explicó que sus gastos mensuales oscilaban entre los $12 millones de pesos, incluyendo gastos como comidas a domicilio por $2.700.000 mensuales y actividades lúdicas como ir al cine y tomar café con amigos por $1 millón mensual.

"Yo no esperaba esto, él alegó muy alejado de la realidad de los colombianos que sus gastos son de $9 a $12 millones de pesos", afirmó María Camila.

La indignación de su hija

Hoy, María Camila está indignada y no puede creer que su padre, quien tuvo empresas, propiedades y negocios, no la ayudó ni ahorró para su vejez. "No puedo creer que su única salida sea venir a buscarme y demandarme, causándome un grave perjuicio económico", concluyó.

Afirma que considera injusto que ahora ella deba destinar una parte de su salario para la manutención de su padre. “Nunca hubo reciprocidad, no solo no vio por mí, sino que con esto que está sucediendo siento que ha bloqueado muchos aspectos de mi vida”, contó.

Séptimo Día buscó a Armando Pinillos, el padre de María Camila quien no quiso aceptar una entrevista en cámara, pero sí accedió a una entrevista telefónica. Ante los cuestionamientos respondió: “Las demandas de alimentos no vienen de una contraprestación económica surtida con anterioridad en el sentido de si sí hubo un cuidado con respecto a los hijos o no”, afirmó.

Armando Pinillos manifestó en repetidas ocasiones haber enviado a Séptimo Día las pruebas de que, según él, sí respondió por su hija María Camila, pero hasta la fecha de emisión del programa no llegó ningún documento relacionado.