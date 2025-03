Padre señalado de abandono y maltrato a sus hijos los demandó y ahora dice que no los conoce

Séptimo Día conoció un caso que ha generado gran controversia y debate: los hermanos Sandra y Mauricio Rodríguez denunciaron a su papá, Noé Rodríguez Páez, por maltrato y abandono durante su infancia y, años después, el padre los demandó por alimentos, amparado en una ley que obliga a los hijos a responder por sus padres en condición de abandono. La situación indignó a los hermanos, quienes están luchando contra una decisión judicial que ellos consideran injusta, pues deben entregarle una cuota mensual a él.

Sandra Liliana Rodríguez, de 50 años, recordó entre lágrimas los años de maltrato que vivió junto a su hermano y su madre a manos de su padre, Noé Rodríguez Páez. "Yo tenía más o menos 7 años cuando él empezó a ser agresivo físicamente, no veía por nosotros económicamente”, aseguró Sandra.

Según ella, su padre era violento y los maltrataba física y verbalmente. "Nos pegaba, nos maltrataba, tenía palabras soeces hacia mí, hacia mi madre, hacia mi herman, porque él quería o porque a veces llegaba con tragos en la cabeza y llegaba a maltratarnos”, relató Sandra.

La difícil infancia de los hermanos Rodríguez

Miryam Peña, madre de Sandra y Mauricio, también recordó esos difíciles años. “Ellos a las 6 de la tarde ya buscaban cama y, así estuvieran despiertos, cuando él llegaba 10, 11 de la noche, ellos se hacían los dormiditos para que el papá no los fuera a maltratar”, señaló la madre.

Mauricio Rodríguez Peña, hermano de Sandra, también tiene recuerdos dolorosos de su padre. “Se levantó de la cama y literal me cogió a patadas, puños”, afirmó Mauricio.

Además del maltrato físico y verbal, denuncia que Noé Rodríguez no respondía económicamente por sus hijos. Fue Miryam quien asumió sola la responsabilidad de mantener a sus hijos. “Se ayudaba planchando y lavando ropas ajenas, empezó a trabajar y nos sacó adelante a mi hermano y a mí”, afirmó Sandra.

La demanda por alimentos

A mediados de los 80, Miryam decidió demandar por alimentos a Noé Rodríguez. “Y él siempre dijo lo mismo ‘a mí no hay ninguna ley que me obligue a darle comer a esos bastardos, a esos chinos, menos a usted’”, señaló Miryam.

Sandra y Mauricio lograron ingresar al colegio y estudiar, pero aseguran que todo fue costeado por su madre. En 1991, cuando Sandra tenía 17 años, interpuso una demanda contra su padre por maltrato físico, psicológico y por alimentos.

“Lo demandé ante una Comisaría de Familia por maltrato físico, psicológico y por alimentos, esa fue la peor ofensa para él de parte mía”, afirmó Sandra.

A pesar de las dificultades, Sandra y Mauricio trabajaron duro y se hicieron profesionales. Para el año 2000, Miryam comenzó el proceso de separación de Noé Rodríguez y en 2014 hubo repartición de bienes. “El apartamento que mi mami pagó desde cero ella lo adquirió, pero pues porque son esposos legítimos a él le correspondió la mitad del dinero”, contó Sandra a Séptimo Día.

Hijos afirman que su padre los abandonó y ahora deben pagarle una cuota por alimentos Foto: Séptimo Día

La fallida reconciliación

En 2016, Mauricio, quien se había ido a vivir a Canadá, contactó a su padre para intentar reconciliarse. Sandra tenía la esperanza de que su padre había cambiado y que tal vez quería recuperar a sus hijos. “Yo fui a visitarlo varias veces, de vez en cuando le llevaba alguna cosa que necesitara”, recordó Sandra.

Sin embargo, en 2022, Sandra y Mauricio se llevaron una gran sorpresa. "Nunca vio por nosotros y ahora sí está reclamando algo que no le corresponde”, contó Sandra sobre la ley que obliga a los hijos a responder por sus padres en condición de abandono. Según ella, su padre sí tenía ingresos y forma de sostenerse.

Sandra y Mauricio fueron citados a una audiencia de fijación de cuota de alimentos para su padre. “Nunca investigaron, nunca fueron a la fuente si realmente era merecedor o no de esa cuota, que ella nunca escuchó mis argumentos ni los de mi hermano”, relató Sandra.

La decisión judicial

Tras la audiencia, se fijó una cuota de $1.678.500 que deberían pagar entre los dos hijos. Séptimo Día buscó a la comisaría donde se llevó a cabo la diligencia, pero señalaron que no se iban a pronunciar. Sandra y Mauricio decidieron apelar y no dar la cuota hasta que la apelación surtiera efecto, pero eso no ocurrió.

“En junio de 2024 me llegó el embargo del 50% de mi sueldo y una medida cautelar de $30 millones de pesos para dárselos al señor Rodríguez”, afirmó Sandra. Séptimo Día buscó al padre señalado y se le cuestionó por lo sucedido. El señor fue agresivo con el equipo de reportería y afirmó: “No los conozco”.

Padre señalado de abandono afirmó en Séptimo Día que no conoce a sus hijos Foto: Séptimo Día

Actualmente, Sandra y Mauricio enfrentan una dura situación por el embargo y la cuota que están entregándole a Noé Rodríguez. "Es duro de verle la cara a una persona que lo ha agredido en diferentes formas, verlo a la cara y aparte de eso tome ese dinero yo lo mantengo”, afirmó con indignación Mauricio.

Este caso ha generado un debate sobre la aplicación de la ley que obliga a los hijos a responder por sus padres en condición de abandono, y si se están considerando adecuadamente las circunstancias de cada caso.