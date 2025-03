"Estoy muy asustado": el conmovedor relato de paciente con cáncer que no consigue sus medicamentos

Miles de colombianos denuncian que viven en medio de la zozobra que les genera la crítica situación que enfrentan por temas de salud, especialmente porque llevan meses sin recibir los medicamentos esenciales para tratar sus graves enfermedades. Los dispensarios se han convertido en escenarios de profundos dramas humanos y están cerca de convertirse en campos de batalla entre pacientes y empleados, quienes en últimas son los menos responsables de este caos, mientras en el Congreso de la República se debate la posibilidad de una reforma a la salud.

Testimonios de pacientes

A comienzos de este año, Diego Guauque recopiló testimonios de quiénes son el corazón de cualquier sistema de salud: los pacientes. Con todo tipo de enfermedades, desde padecimientos como la diabetes e hipertensión, hasta casos más graves como el cáncer o quienes suplican por un medicamento para no perder su órgano trasplantado.

Todos afirman lo mismo: antes no era así. Y se preguntan, ¿por qué ahora no me entregan mis medicamentos?

Diego Guauque llegó el 7 de febrero de 2025 a la droguería de una EPS en Bogotá y conoció las quejas de diferentes pacientes, sin embargo, uno de ellos sobresalió entre los demás.

Publicidad

Un hombre se presentó ante las cámaras de Séptimo Día y contó notablemente triste el drama que vive, él es don Danilo Aguilera: “Soy un paciente de 80 años y realmente tengo problemas de próstata y no puedo casi ni orinar”, relató.

(Lea también: Paciente oncológica denuncia que lleva meses sin sus medicamentos vitales: “El tumor está creciendo”)

Publicidad

“Entonces me dicen que la medicina no hay por ningún lado, estoy muy asustado porque el doctor me dijo que, si no conseguía las medicinas, posiblemente el cáncer iba a tener metástasis”, dijo entre lágrimas.

“Yo hablé con el doctor y me dijo que como fuera consiguiera la apalutamida porque de lo contrario hacía metástasis y era peligroso”, afirmó.

La crisis que se está viviendo con la entrega de medicamentos en Colombia sigue causando revuelo. Tras la emisión de la investigación de Diego Guauque, en Séptimo Día, con varios testimonios conmovedores de personas de la tercera edad que viven este drama, específicamente el de don Danilo se volvió viral.

La investigación de Séptimo Día

Pasados unos días, el periodista reveló en Noticias Caracol en vivo más detalles de este caso y en especial el conmovedor testimonio de este paciente.

Publicidad

“Don Danilo Aguilera estaba haciendo la fila ese día y se nos acercó. Yo estaba como en un boroló ahí cuando él me hacía señas y yo entrevistaba hasta que empecé a hablar con él y realmente me impactó mucho, su relato le llegó al corazón de muchísimos televidentes que gracias a Dios han querido ayudar”, afirmó el periodista.

El caso de don Danilo Aguilera refleja la crisis en la entrega de medicamentos que vive Colombia Foto: Séptimo Día

(Lea también: Estas son las 4 razones, según Alejandro Gaviria, de la crisis de medicamentos en Colombia)

Publicidad

Relató que sus declaraciones reflejan el drama de miles de colombianos. "Lo que le pasa a don Danilo es el reflejo de lo que les sucede a muchos, de pronto las personas se abstienen de no llorar, pero él mostró su drama, se mostró como un ser humano que está padeciendo por la falta de entrega de su medicamento. Ese tipo de personas a mí me conmueven de sobremanera”, relató.

¿Qué pasará con don Danilo?

Ante la pregunta de qué pasó con este paciente, Diego contó: “Yo hablé con don Danilo el viernes antes de que saliera el programa, me dijo que como nosotros hacemos avances en los programas y yo alcancé a insertar un pedacito de su testimonio, pues ya había tocado corazones de las personas y le estaban ayudando. Me dijo ‘don Diego, ya se comunicó conmigo el laboratorio y me van a mandar mi medicamento, muchísimas gracias”, afirmó.

“Me alegré bastante, pero le decía don Danilo y ¿el resto del tratamiento? Me dijo ‘no, pues aquí tengo alguito, vamos a esperar’. Entonces ahora él tiene, pero yo no sé qué va a ocurrir más adelante, que creo que es la gran pregunta que todos nos hacemos”, contó.

La situación de don Danilo Aguilera es solo un reflejo de la crisis más amplia que afecta a millones de colombianos. Mientras el Congreso de la República debate la posibilidad de una reforma a la salud, los dispensarios de medicamentos de las EPS siguen siendo escenarios de dramas que requieren una solución urgente y efectiva.

Crisis en la entrega de medicamentos en Colombia pacientes denuncian Fotos: Freepik y Séptimo Día

Publicidad

(Lea también: "Me estoy muriendo lentamente": paciente con trasplante de riñón que ya no consigue medicamentos)