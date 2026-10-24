"Tranquilo y libre": expareja de Baby Demoni habló tras conocerse los resultados de la necropsia

Miguel Ángel López, conocido como 'Samor One' y expareja de la creadora de contenido María Alejandra Esquín, reconocida en redes sociales como 'Baby Demoni’, rompió el silencio mediante un video tras conocerse el informe de necropsia que estableció las causas del fallecimiento de la joven influencer.

El cantante de rap, quien abandonó Colombia posterior a la muerte de la joven, manifestó a través de sus redes sociales que no se encuentra escondido ni temeroso frente a las acusaciones formuladas en su contra.

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“Para los que dicen que estoy volado, que estoy escondido, que estoy asustado, quiero decirles que sigo tranquilo, sigo libre y, ante los ojos de Dios y la ley colombiana, yo soy inocente”, dijo ‘Samor One’ en el video publicado.



Asimismo, afirmó que tanto su abogado como la Fiscalía conocen su paradero desde el primer momento. “A las únicas personas que les interesa en dónde estoy y lo saben desde el minuto uno que yo salí del país, es a mi abogado y a la Fiscalía General de la Nación”, agregó.



Resultado de la necropsia de Baby Demoni

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En el video publicado en sus redes sociales, ‘Samor One’ también se refirió al resultado de la necropsia y cuestionó la fecha de entrega del documento, que, según señaló, habría sido emitido hace aproximadamente un año.

“Dice que fue el 24 de octubre del 2025, es decir, que la Fiscalía cuenta con ese documento de un año en su poder...¿No creen ustedes lógico que yo ya estaría tal vez detrás de unas rejas”, afirmó.

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No obstante, el examen forense determinó que la causa de muerte de María Alejandra Esquín, conocida como Baby Demoni, fue asfixia por compresión extrínseca del cuello, dictamen que se hizo público el pasado 17 de octubre de 2026.

‘Samor One’ también señaló a la abogada de la familia, Wendy Herrera, quien ha solicitado avances de la investigación para que se establezca lo ocurrido el día de la muerte de la joven influencer.

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“Me parece muy poco ético y muy poco profesional de su parte que tenga que estarme enviando a mí mensajes por medio de videos de TikTok... Lo que pasa es que usted ya se dio cuenta que esto es una polémica a nivel mundial, usted también se quiere montar en la ola y quiere hacer su show”, dijo.

Sin embargo, recientemente, la abogada de la familia de Baby Demoni publicó un video en su cuenta personal de Instagram en el que respondió a las declaraciones del joven cantante.

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“Yo no sé quién es usted, nunca lo he visto, solo sé que usted está vinculado a un proceso por un presunto feminicidio...Yo no le tengo miedo”, afirmó la abogada.

¿Qué ocurrió el día de la tragedia?

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Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2025, fecha en la que la influencer bogotana, de 24 años, falleció tras un incidente en el apartamento donde convivía con ‘Samor One’.

La tarde del 14 de octubre, un día antes, se registró una fuerte discusión entre la pareja. Horas después, la joven fue trasladada a una clínica por un presunto intento de asfixia con una sábana. Sin embargo, cuando su padre, Manuel Ariza, ingresó a verla en la Unidad de Cuidados Intensivos, observó un golpe en la frente y marcas en el cuello que, según su apreciación, corresponderían a dedos humanos y no a la tela.

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Posteriormente, las autoridades examinaron el teléfono móvil de la joven y halló una fotografía tomada a las 2:40 p.m. del día de los hechos que registró manchas de sangre en el piso y ruidos tras la discusión.

El programa de Séptimo Día reveló los secretos que encontraron en el celular de Baby Demoni: “En su teléfono se encuentra todo lo que son las conversaciones, las imágenes fotográficas, los videos de toda la historia de la señora María Alejandra, pero lo más importante es de los días previos y del día de los hechos”.

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El director de la Unidad de Investigación Criminal, Yefrin Garavito, dijo que: "Esta fotografía nos denota algo importante y es que ella quería documentar unas manchas de sangre, residuos de sangre y elementos en el piso que denotan una pelea. ¿Por qué motivo ella quiere tomar esa fotografía? No es muy común que una persona que quiera suicidarse tome fotografías previas del lugar en donde hubo una discusión”, dijo el investigador.

Además, afirmó que en el cadáver de la joven se apreciaba un surco de presión extraño en el cuello que, dice, no correspondería al elemento con el que supuestamente se asfixió, que fue una sábana.

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Familia de Baby Demoni denuncian que no fue suicidio

La familia de la influencer rechazó la hipótesis de suicidio. Su padre habló con el canal Citytv para pedir celeridad a las autoridades y evitar que el caso quede en la impunidad.

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“Seguimos con la misma duda, la misma incógnita por el caso de mi hija. Se sabía desde un comienzo que a mi hija la pasaron por suicidio. Medicina Legal y las pruebas que se han recolectado arrojaron que el caso de mi hija no fue suicidio, fue homicidio”, declaró en la entrevista.

“Que el caso de mi hija no quede en un número más, en un archivo más, ya que las pruebas están. Todo lo que se ha requerido se lo hemos aportado a los abogados, a la Fiscalía y hasta el día de hoy no hemos visto resultados de nada”, agregó.

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Por ahora, la investigación continúa en curso. Mientras la expareja de la joven afirma que “salió del país porque no tiene antecedentes penales ni le debo nada a la justicia colombiana”, la familia de Baby Demoni insiste en que se esclarezcan los hechos y pide que su muerte no quede en la impunidad.